Vinczeovci a Adelin ex Modrovský sa stretnú v nablýskanej súťaži Let’s Dance: Bude dusno?!

Asi bude dusno! Tanečné večery Let’s Dance odštartujú na Markíze už 6. marca.

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

Mená 11 súťažiacich sú známe, no neostalo len pri tom. Ako informoval Nový Čas, na porotcovskú stoličku tento rok zasadne Adela Vincezová (41), ktorú na jej niekdajšom moderátorskom poste nahradí jej manžel Viktor Vincze (31). Ostrieľaná a Let’s Dance ošľahaná Adela však nebude jediným inventárom v novej sérii tejto šou. V zákulisí totiž bude poťahovať nitkami aj jej extanečník a expriateľ Peter Modrovský (37). Všetci sa tak stretnú v spoločnom projekte na jednom parkete a v tanečnej sále tak zrejme bude treba vetrať!

Markizácka šou Let’s Dance je vo veľkej paráde späť po piatich rokoch. Mená celebritných tanečníkov priniesli samé novinky, no niektorí predsa len v šou ostali aj po rokoch. Televízia stavila na jasnú kartu v prípade starej harcovníčky Adely Vinczeovej, ktorá sa nielen promenádovala po parkete ako moderátorka šou, ale jeden rok si vyskúšala aj úlohu súťažiacej. Práve v roku 2009, v tretej sérii tejto nablýskanej tanečnej šou, bol jej tanečným partnerom Peter Modrovský, s ktorým sa skamarátila. No zaúradoval Amorov šíp, ktorý oboch poriadne zasiahol a bol z toho sedemročný vzťah. Dvojica sa už skoro stala rodinou, ale osud to v ich prípade zariadil inak. Ich cesty sa síce rozišli, ale vyššia moc ich napriek tomu spája opäť.

Adela ako ostrieľaná tvár tanečnej súťaže si zasadne do kresla porotkyne a Modrovský by mal byť opäť trénerom tanečných párov. „Okrem toho, že je Peter Modrovský odborník na spoločenské tance, stal sa v našej šou aj dvojnásobným kráľom tanečného parketu. Prirodzene, že sme ho preto oslovili na spoluprácu pri príprave siedmej série našej veľkolepej šou Let’s Dance, kde spolu s Miňom Kerešom budú participovať ako choreografi,“ uviedol pre Nový Čas PR manažér projektu Tadeáš Kurka. Bývalí partneri sa teda po rokoch stretnú na mieste, na ktorom medzi nimi prvýkrát preskočila iskra a vzplanula láska. Nervózne motýliky v bruchu však Adelu zrejme nebudú tentoraz trápiť kvôli Modrovskému, ale kvôli manželovi Viktorovi, ktorý bude celú šou moderovať.