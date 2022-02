Drsný rozchod vystriedala romantika! Po Dubaji zakotvili Lela a Karlos tu: Prišli sme si obnoviť lásku

Karlos Terminátor Vémola (36) sa dáva dokopy nielen zo svojho zranenia, ale aj z humbugu, ktorý nastal nedávno v jeho vzťahu s playmate Lelou Ceterovou (32).

Bojovník v strednej hmotnostnej kategórii si však pošramotil nielen ruku, ale aj svoje srdce, keď sa začala ostrá a pikantná prestrelka s matkou jeho dvoch detí, ktorú obviňoval z nevery s jeho kamarátom. Po drsných slovách však nastalo udobrovanie - dovolenka v Dubaji a teraz dokonca leňošenie na Slovensku.

Vémola a Lela sa objavili vo vyhlásených kúpeľoch Spa Aphrodite v Rajeckých Tepliciach. Po tom, čo si nevedeli navzájom pred pár dňami prísť na meno a ohlásili rozchod, sú opäť na seba nalepení a nepohnú sa jeden od druhého ani na krok. Inak tomu nie je ani počas dovolenky na Slovensku, kde si Karlos prišiel nielen liečiť svoje zranenie, ale aj utužovať vzťahy so svojou polovičkou.

„Je to tu na špičkovej úrovni a výrazne mi to pomáha na moje ubolené telo. Procedúry na rameno a ruku, liečivé bazény, to je doslova balzam na moju dušu. Mal som teraz niekoľko dní voľna, tak som ich obetoval na odbornú diagnostickú rehabilitáciu. A zároveň som chcel aj utíšiť vzniknutý stres, čo bol okolo nášho vzťahu. Už to nechcem riešiť, bol som hlavne rehabilitovať a obnoviť lásku,“ povedal Novému Času Vémola, ktorého Lela sprevádzala.