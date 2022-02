Keby ešte žil, jeho oči by rozhodne zaplakali: Skladisko pred milovaným domom Štefana Kožku († 66)!

Nevysvetliteľný krok. Herec Štefan Kožka († 66) nás náhle a nečakane opustil v decembri v roku 2020. Všetkých však šokovalo video, ktoré zverejnil krátko pred smrťou.

Práve na ňom hovoril o koronavíruse, ktorý mu spôsoboval neskutočné bolesti a s ktorým, žiaľ, ťažký boj prehral. Umelcovo nehybné telo našiel sused práve v dome v Rajke, kde to mal herec rád a kde žil. Viac ako rok po smrti však dom stále chátra a pred jeho bránami si dokonca niekto urobil skladisko.

Štefan Kožka v poslednom období svojho života prirástol ľuďom k srdcu postavou veterinára Jána Chalupku zo seriálu Horná Dolná. Okrem toho mal na svojom konte množstvo hereckých úloh, ktoré zožali úspech. Nikto však nečakal, že sa v decembri 2020, tesne pred Vianocami, rozrastie umelecké nebo práve o neho.

Jeho sused našiel umelcovo nehybné telo bez známok života práve v rodinnom dome v Rajke. Tento dom v maďarskej dedinke sa stal pre Kožku útočiskom a tam aj poslednýkrát vydýchol. No keby dnes herec videl, ako vyzerá jeho dom, ostali by mu len oči pre plač. Kedysi šikovný domček s upraveným pozemkom stále chátra. Keďže je dom po smrti herca opustený a nikto sa oň nestará, niekto si na jeho pozemku urobil skladisko. Po našej poslednej návšteve sa totiž pred domom nakopila hromada paliet, ktoré tam niekto zložil.

Bolo to bolestivé

Aj keď od pohrebu ubehol viac ako rok, miesto posledného odpočinku našiel herec len nedávno. Jeho urna bola uložená na Martinskom cintoríne v Bratislave. A aj keď prešiel už nejaký čas od jeho odchodu, určite nikto nezabudne na jeho srdce­rvúce slová tesne pred smrťou. „Ahojte, som Štefan, mám 66 rokov a mám covid. Nie, nerobím si srandu, vážení, je to naozaj vážne, lebo za posledné štyri dni som zažil toľko bolesti, že som mal chuť to všetko skončiť. Prosil som Pána Boha a všetkých svätých, nech ma už konečne zoberú z tohto sveta. Vykašľali sa na mňa. Asi so mnou majú ešte iné zámery,“ opísal vtedy svoje nepríjemné pocity herec vo videu, po ktorom onedlho zomrel.