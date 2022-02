Talentovaná Nela Pocisková (31), mama dvoch rozkošných ratolestí, je celá bez seba.

So svojou rodinou si popri nakrúcaní seriálu Nemocnica našli pár dní pre seba a nečakane vyrazili na hory. Z neplánovanej dovolenky je Nela nadšená. „Fujavica, snehovica, aj tak som šťastná, že sa mi na tri dni podarilo. Keby som ešte tak dobre lyžovala, ako som dobre oblečená, to by bolo úplne dokonalé. Ďakujem susedom za ich prekrásnu chatu a spontánny odchod za pol dňa,“ priznala Pocisková, pre ktorú sú chvíle voľna s rodinou momentálne veľkým luxusom.