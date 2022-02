Single Martin Nikodým o ženách: Čo ho upúta ako prvé a čo by rozhodne nemala spraviť na rande

Moderátor Martin Nikodým (50) srší humorom a úsmev na tvári nosí stále so sebou.

A aj keď sa mu v práci darí a okrem moderovania dlhoročnej relácie Milujem Slovensko je ho počuť aj spoza mikrofónov najpočúvanejšieho slovenského rádia, predsa len v láske toľko šťastia nemá. No aj napriek nevydarenému manželstvu a vzťahom na lásku nezanevrel. Dokonca presne vie, čo ho ako prvé upúta na jeho budúcej potenciálnej polovičke, no aj to, čo by jednoznačne nemala na prvom rande robiť, ak si ho chce získať.

Nikodým presne vie, čím si žena získa jeho pozornosť. Dokonca zistil, čo si na nich všimne ako prvé a že ich všetky spája jedna zvláštnosť. „Ja idem cez oči. Pozoroval som, že vlastne v mojom živote, čo som sa stretol so ženami, ktoré mi zaimponovali... Tak to boli rôzne typy, ale jedno majú spoločné. Ja mám rád také tie orientálne oči, také kútiky, čo zbiehajú tak trošku dolu. To ma zaujme, to je prvá vec. A potom začnem pátrať po tých ostatných, ďalších veciach,“ priznal otvorene moderátor v rozhovore so Zuzanou Vačkovou.

Nezaskočila ho ani otázka, čo robí ženy príťažlivými. „Keď si veria,“ dodal v krátkosti. Tiež však presne vie, čo by žena rozhodne nemala robiť na prvom rande. „Nemala by si prdnúť pri stole, to by ma možno trochu odradilo... Aj keď, možno by som to neskôr ocenil ako úplnú bezprostrednosť, podľa mňa by to zbúralo všetky úvodné bariéry,“ povedal so smiechom Nikodým, čím poriadne rozosmial aj samotnú Vačkovú. Tá neostala zaskočená a hneď pohotovo zareagovala v spojení so súčasnou pandemickou situáciou. „Martin, aj keď v súčasnej dobe radšej prdnúť ako zakašľať.“