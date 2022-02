Komička Simona Salátová odhodila zábrany a ide búrať mýty: Takmer nahá ide s kožou na trh!

Komička Simona Salátová (28) sa nehrá na žiadnu princeznú. V minulosti už opísala svoju tŕnistú životnú cestu, keď musela čeliť domácemu násiliu.

Pobudla aj v detskom domove a k tomu všetkému sa už v mladosti začala zožierať svojimi oblými krivkami. Kým všade naokolo z reklám vyskakovali modelky chudé ako lane, ona sa nemohla narvať do veľkosti S a pýtala sa prečo. Dlho na sebe pracovala, aby svoje telo začala mať rada. Dnes sa učí milovať sa a pomôcť aj iným ženám, ktoré sa za kilá navyše hanbia. Kašľať na to, hlási Simona, ktorá sa nie tak dávno pustila do vojny aj s Rytmusom (45).

Simona sa učí sebaláske. Už ako dieťa bola bucľatá a tiahne sa to s ňou dodnes. Vtedy ešte netušila, aký boj s váhou ju v dospelosti bude čakať. Priznáva, že z veľkej časti za jej kolísajúcu hmotnosť môže prejedanie: „Chodila som k terapeutke a vysvetlila mi, že to má hlbšie pointy. Mám taký reflex z detstva, keď ide o jedlo. Dlhšie som niekedy nedostávala najesť, tak som sa potom musela prejesť. Mám pocit, že sa musím najesť, keď je, lebo potom už nebude,“ vysvetlila v podcaste Lifestyle Theory pôvod svojho problému.

Nešťastné detstvo si vybralo svoju daň. Najťažšie obdobie sa však spustilo, keď mala 18 rokov: „Skrachoval mi vtedy podnik a otehotnela som. Počas stresu som pribrala. Robila som síce ako čašníčka a mala som výdaj energie, ale doháňala som to večerou. A tehotenstvo? Vtedy som pocítila, že môžem všetko jesť. Vypapkala som sa na 140 kíl,“ šokovala a dodala, že vtedy mala 24 rokov.

Dnes je inde

Život sa jej stabilizoval, keď so synom stretla svojho aktuálneho partnera. Rodinu vytvorila so stand-up komikom s umeleckým menom Joe Trendy. Začala sa venovať téme sebalásky, viac si veriť a neriešiť už tukové vankúšiky. Že to myslí vážne, manifestovala posledným odkazom.

Na sociálnej sieti sa obnažila a ukázala všetky nedokonalosti: „Pokračujeme v energii SRAC NA TO. Druhá séria podcastu o 90-60-90, o pozitívnom vzťahu k svojmu telu sa už chystá,“ oznámila. Jej odvahu takmer okamžite ocenili mnohé známe tváre. Podporili ju raper Kali, Kristína Tormová, Katarína Koščová, Daniela Nízlová či Barbora Švidraňová.

Rytmus sa do nej pustil

Keď Simona zasadla na stoličku stáleho hosťa v talkshow Silná zostava, jej životný príbeh bol ešte mnohým neznámy. Grilovala vtedy Dominiku Cibulkovú dobre mierenými otázkami na tému cestovania v dobe pandémie.

Rozhnevala tým rapera Rytmusa, ktorý svoj slovník neudržal na uzde a do komičky sa poriadne pustil. Držal stranu extenistke a blondínku obvinil, že len závidí a je tučná. K statusu priložil jej fotografiu, kde ju v aplikácii rozšíril. Raperov bodyshaming (zahanbenie tela, pozn. red.) vtedy mnohí odsúdili.