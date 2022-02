Odvážna Smatanová a Kövešová: Štverali sa po nebezpečnom ľadopáde, jednej z dám nebolo všetko jedno

Skvelý zážitok. Ak by si niekto nevedel predstaviť, čo môže spojiť speváčku Zuzanu Smatanovú (37) a reportérku Kristínu Kövešovú (36), tak teraz je to už jasné.

Obe sa stretli na jednom úchvatnom mieste, kde ich sily preveril tatranský ľadopád neďaleko Zamkovského chaty. Vyzbrojili sa čakanmi, lezeckými mačkami a hor sa štverať na ľadovú stenu. Jedna z dám však priznala, že jej teda rozhodne nebolo všetko jedno.

Zuzana Smatanová a Kristína Kövešová majú za sebou lezenie, ako sa patrí. Ich cieľom sa stal ľadopád neďaleko Zamkovského chaty v Tatrách, ktorý sa rozhodli zdolať. Speváčka aké-také skúsenosti z lezenia na svojom konte má. „Spadla hruška zelená, obila si kolená,“ zazneli slová speváčky, pre ktorú to bol napriek skúsenostiam tiež náročnejší výstup. No pre reportérku to bolo prvýkrát. A aj keď má Kika strach z výšok, nakoniec všetko dopadlo nad jej očakávania.

„Hovorili mi, že keďže som nikdy neliezla, vyliezť ľadový vodopád je pre mňa nemožné. Že nemám dosť sily, tréning a ešte ak nemám rada výšky... Áno, majú pravdu, ale ja mám hlavu a tú si dokážem prepnúť a povedať jej, že iná cesta ako vpred, nie je,“ zazneli slová Kövešovej. „A viete čo, kričala som, domlátila som si ruky aj nohy, no vyliezla som až hore. A dostala som obrovský dar, uvedomenie, že mám v sebe viac sily, ako som myslela,“ uzavrela Kika, ktorá má aj so Zuzkou zážitok na celý život.

Tatranský ľadopád

- Ľadopád, ktorý navštívili Smatanová a Kövešová, sa nachádza neďaleko Zamkovského chaty, v takzvanej zákrute. Tento ľad má pomenovanie Trenažér alebo Ľad pri Zámke alebo Ľad na zákrute. Lezenie ľadopádov je veľkým zážitkom a ľadopády sa menia každým dňom. Ľadopád na zákrute sa nachádza vo výške 1 425 m n. m. Celková dĺžka takejto túry je 5 km a celkový čas 4 hod. V prvom rade pri takomto lezení netreba zabúdať na horského vodcu.