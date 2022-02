Z neplánovanej investície kráľovský zisk! Lucia Barmošová sa nabalila: Výnosný kšeft v Maďarsku

Moderátorka televíznych správ Lucia Barmošová (39) skúsila pred rokmi pre ňu netypický biznis.

Blondínka, ktorá sa už roky hlási z televíznej obrazovky Jojky, sa totiž dala v minulosti nalákať na kúpu kúska maďarskej zeme, ktorý nechala dlhý čas ležať ladom. A zdá sa, že urobila naozaj dobre. Ako sa totiž Novému Času podarilo zistiť, známa moderátorka sa na ňom teraz po rokoch poriadne a bez roboty nabalila. Pohraničné maďarské dedinky sa totiž stali populárnymi a dnes sa ceny pozemkov či nehnuteľností pohybujú v závratných výškach. A to zahralo jojkárke poriadne do karát.

O takomto zárobku sa jej pred rokmi ani nesnívalo. Lucia Barmošová, ktorá roky hviezdi v televízii JOJ na spravodajskej stoličke, sa ako dvadsaťtriročná chopila šance. Do cesty jej prišiel výhodný biznis plán a ona sa dlho nerozhodovala. V tom čase totiž trend sťahovať sa do blízkeho okolia za hranicami Slovenska bol ešte v plienkach. Kamarátka jej vtedy navrhla, aby si tam kúpili pozemky za výhodné peniaze, a moderátorka neváhala. To, čo sa však za pár rokov udialo, by zrejme nikto nečakal.

Blondínka sa tak dá v tomto prípade považovať za vizionárku: „Mala som v Rajke pozemok, ten som predala,“ priznala pre Nový Čas Lucia a opísala nám, aký husársky kúsok sa jej na realitnom trhu pred rokmi podaril. K dnes lukratívnemu pozemku totiž prišla ako slepé kura k zrnu. „Kúpila som ho úplne náhodou s kamarátkou vedľa seba. Ona mi to dohodila asi v roku 2004,“ zaspomínala s úsmevom. „Vtedy o Rajke nikto ani nechyroval. Za také peniaze to vtedy aj bolo,“ ozrejmila Lucia dobrú kúpu pozemku s rozlohou približne osem árov.

„Povedala mi: ,Luci, je to pri Bratislave, kúpime to a potom predáme. Uvidíme, zarobíme.‘ Tak sme to tak nakoniec urobili. To som mala asi 23 rokov,“ zasmiala sa. Financie na kúpu pozemku v tom čase nemala, a tak si musela Barmošová požičať.

Podporil ju manžel jej sestry, známej moderátorky Kvety Horváthovej, Július. Svojmu švagrovi je zrejme dodnes vďačná: „Požičala som si vtedy peniaze od sestrinho muža s tým, že mu to budem splácať, ale aj tak to bolo málo peňazí. A potom som sa rozhodla, že to predám. Prečo na tom nezarobiť?“ povedala. Lucia rozhodne urobila dobre, keďže rokmi jej pozemok poriadne nabral na hodnote.

Z mála veľká kopa

Lucii Barmošovej sa tak s jej dávnou kúpou v Maďarsku zadarilo. Podľa odborníka na reality Andreja Churého sa v minulosti stali pohraničné dedinky pre našincov veľkým lákadlom. Tomu nasvedčujú aj ceny, ktoré časom poriadne narástli. Barmošová tak so svojimi 800 štvorcovými metrami zeme urobila veľké terno.

„V rokoch 2004 - 2006 bola Rajka ešte dosť netradičná oblasť pre Slovákov a ceny pozemkov sa tam pohybovali od 30 do 45 €/m². Veľký boom sa začal v roku 2006, keď slovenská realitka Rajka real, neskôr REMAX, začala vo veľkom sťahovať Slovákov, a myslím okolo roku 2010 tam vznikol prvý väčší projekt Raj v Rajke s desiatkami pozemkov a cena na úplnom začiatku bola 69 €/m². Dnes kúpite v Rajke a okolí pozemky okolo 120 - 130 €/m²,“ povedal Novému Času. Podľa vývoja cien by to tak mohlo znamenať, že Barmošová mohla v roku 2004 za kus zeme zaplatiť približne 28-tisíc eur.

Jeho dnešná hodnota sa však môže pohybovať v hodnote až 108-tisíc eur! Známa jojkárka tak predajom poriadne získala. Jej zisk sa totiž mohol pohybovať vo výške až 76-tisíc eur, čo teda rozhodne nie je zlé. Výhodný biznis však urobila, zdá sa, v hodine dvanástej. Záujem o pohraničné dediny podľa odborníka začal pomaly ustupovať.

„Už nevnímam taký veľký záujem o tieto dediny, čo spôsobila aj pandémia koronavírusu, lebo boli veľké problémy s dochádzaním a ostatnými nariadeniami,“ dodal Churý. Barmošová priznala, že v susednom Maďarsku sa usadiť nechcela, lebo chcela zostať blízko rodiny a kamarátov. Biznis sa jej však podaril priam ukážkový.