Miro Jaroš zverejnil zábery z dovolenky s mamou: Nechutné útoky!

Kráľ detských pesničiek Miro Jaroš (43) je úspešný spevák, ktorý si svojou tvorbou našiel obľubu najmä u detského poslucháčov.

Umelec je vždy pozitívne naladený, usmiaty a pripravený rozdávať dobrú energiu na svojich vystúpeniach. No veľkú radosť mu robí aj jeho milovaná mamina Štefánia, s ktorou si len nedávno užíval dovolenku v exotike. Zábery z Maldív s mamou však v niektorých ľuďoch rozdúchali závisť a neprajné reči.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Mirovi sa v pracovnom živote darí. No ukážkový a závideniahodný vzťah má aj so svojou mamou Štefániou. Práve ju opäť zobral na dovolenku na Maldivy. „Svoju mamu si vážim a rád s ňou trávim čas. Väčšinou sa smejeme a tí, čo ju poznajú, vedia, že čas strávený s ňou stojí za to, pretože je takmer vždy usmiata a starosti rieši s pozitívnym nastavením,“ uviedol spevák, ktorý pridával na sociálne siete zábery, na ktorých bola aj ona.

„Život letí a ja si prajem, aby sme spoločných chvíľ zažili ešte veľa. Z príspevkov od vás viem, že sa vám naše spoločné príbehy páčia. Z času na čas niekto napíše, že je to trápne a nevhodné, pretŕčať sa s mamou, vraj dokonca pod úroveň. V tom prípade mám latku úrovne nastavenú inak,“ doplnil Jaroš, ktorému prichádzali od ľudí nepríjemné komentáre.

Umelec si z toho veľkú hlavu nerobí a čas strávený s mamou si nesmierne váži. „Kým máme to šťastie a máme rodičov (ja už len mamu) tak máme stále šancu na prejavy láskavosti, zmierenia či rozhovory s nimi,“ dodal.