Stand-up komik Ivo Ladižinský sa obul do Mázikovej, tornádo vracia úder: Drsný odkaz!

V zábavno-súťažnej relácii Milujem Slovensko to uplynulý piatok poriadne vrelo. V tíme Dana Dangla (46) súťažil okrem iných aj stand-up komik Ivo Ladižo Ladižinský (57), ktorý si hneď v úvode šou neváhal robiť nemiestne posmešky zo speváčky a energickej divy Evy Mázikovej (72).

V štúdiu síce nebola, ale chýry o urážkach na jej adresu sa doniesli až do Nemecka, kde žije. Ladižo si neodpustil narážky na jej vek, ktoré spievajúce tornádo zodvihli zo stoličky. Ukecaná Eva tak nenechala na komikovi ani nitku suchú!

Tak toto mu nevyšlo. Komik Ladižo svojím účinkovaním v relácii Milujem Slovensko poriadne prestrelil. Pri predstavovaní, v úvodnom rozhovore s kapitánom tímu Danom Danglom, v ktorom súťažil, utrúsil poriadne nevhodnú poznámku. „Počúvaj, ty stále hovoríš o tom svojom veku, ale ty pôsobíš tak mladícky... Nikto nie je starší ako ty,“ pochválil Dangl v relácii Milujem Slovensko Ladižinského.

Ten však zareagoval viac než nevhodne. „Len Máziková a Tutanchamon,“ odpovedal stand-up komik so smiechom, čím zabavil obecenstvo. Dangl sa okamžite naladil na jeho vlnu humoru a promptne zareagoval: „Práve sme urazili Tutanchamona.“ Hneď sa snažil zachrániť to ospravedlnením na kameru.

Avšak video sa dostalo k samotnej Mázikovej, ktorej sa tieto slová dotkli. „Neviem presne, kto je ten ,malý chlapec’ pod pultíkom (nikdy sme sa asi nestretli), ale teší ma, že som mu pomohla svojím menom zviditeľniť sa. Som Slovenka a ,Milujem Slovensko’, a pozdravujem každého, kto má rád túto reláciu,“ vyjadrila sa Eva, ktorá adresovala drsný odkaz aj priamo Ladižinskému.

„A ty, drobček, keď pôjdeš nabudúce okolo, musíš podskočiť, aby som si aj ja teba všimla. Lebo ja mám rada mužov, ktorí keď chcú o mne alebo so mnou hovoriť, tak sa mi pozerajú do očí. Ale neboj, možno raz vyrastieš a nájdeš si peknú ženu, pri ktorej zabudneš na Tutanchamona. Veľmi ti to želám, srdienko malé,“ dodala speváčka, ktorá aj vo svojom veku stále srší energiou a pozitivitou.