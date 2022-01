Alagič prezradila, ako to majú s Rytmusom ohľadom financií: On kúpil dom a platí účty, ja...

Zaľúbenci Jasmina Alagič (32) a raper Patrik Rytmus Vrbovský (45) spojili svoje životy manželským sľubom. Od honosnej svadby na zámku v Pezinku si spokojne nažívajú vo svojom rodinnom dome neďaleko Bratislavy a zdá sa, že si žijú svoju rozprávku.

Známa moderátorka, ktorá len nedávno moderovala šou Česko Slovensko má talent, priznala, že v otázke financií je dobré staviť na vzorec štyroch účtov. S Rytmusom tak bačujú nielen každý sám, ale aj spoločne?!

Jasmina si Patrika zobrala za manžela v máji 2019. Po rozprávkovej svadbe prišiel synček Sanel a spoločné bývanie v peknom dome na dedine. Rodine rozhodne nič nechýba ani čo sa financií týka. Jasmina, ktorá je známa svojou úprimnosťou, sa tak vôbec netají tým, ako si doma podelili rodinnú kasu.

„Videla som video, ktoré ma zaujalo. Bolo v ňom povedané, že najlepšie v manželstve je, ak majú partneri štyri bankové účty: 1. účet, na ktorý vkladajú a platia sa odtiaľ všetky potrebné pravidelné účty, 2. účet, kam obaja prispievajú každý mesiac sumou pre nich prijateľnou a je to ich spoločný sporiaci účet, a keď odtiaľ budú chcieť vyberať, potrebujú podpis toho druhého, takže týmito peniazmi sa manipuluje po rozhodnutí oboch, 3. čisto jeho účet, kam si posiela peniaze na svoje potešenia a 4. čisto jej účet, na jej sny, rozmary, čokoľvek,“ povedala Jasmina o pre ňu ideálnom vzorci.

Ako to však majú zariadené oni doma? „My to máme tak, že všetky účty platí môj manžel, ostatné výdavky zväčša platím ja. Dovolenky, rozmary, potrebné a nepotrebné veci veľmi spontánne na striedačku, proste toto vôbec neriešime,“ priznala bez okolkov krásna Jasmina, ktorá to má s raperom vysporiadané aj čo sa majetku týka. „Dom kúpil môj muž, ale je náš. Chatu staviam ja za svoje peniaze, ale je naša. Byt sme kúpili spoločne a všetky ostatné investície sú rovnakou mierou spoločné,“ dodala na záver moderátorka, ktorá, zdá sa, s manželom našla pre nich ideálny model, ako viesť spoločne rodinný rozpočet.