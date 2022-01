Daniela Nízlová vyvracia dohady o luxuse po boku Lobotku v Neapole: Pleseň, potkany a zlodeji!

Daniela Nízlová (35) si po rozchode s otcom svojho dieťaťa, futbalistom Stanislavom Lobotkom (27), neberie servítku pred ústa. Zverejnila, v akých podmienkach s ním musela v Neapole žiť.

Opak je vraj pravdou. V prenajatom dome v Taliansku vraj niekedy nemala elektrinu, malej dcére nevedela zarobiť mlieko a na stenách bujnela pleseň. Vidieť potkany tiež nebolo nič nezvyčajné.

Speváčka Daniela Nízlová z dua Twiins tvorila pár s futbalistom Stanislavom Lobotkom viac ako dva roky. Nažívali si v Taliansku, kde futbalista v rámci klubu pôsobí, a všetko sa zdalo harmonické. V septembri však práve Lobotka urobil za ich vzťahom definitívnu bodku.

„Mňa to zaskočilo tiež. Bolí to a nateraz sa necítim nijako k tejto téme vyjadrovať. Ľudia nepoznajú pozadie, každý nech si najprv pozametá pred svojím prahom. Povedala by som len jedno: Nesúď knihu podľa obalu,” reagovala vtedy Daniela na rozchod. Šuškalo sa, že twinska mala vysoké finančné nároky, čo však ona razantne odmieta.

Párkrát síce cestovala do Neapola súkromným lietadlom aj s celou rodinou, ale na bývanie nemá pekného slova. Ohrdnutá Nízlová však teraz tvrdí, že v Neapole jej nebolo sveta žiť. Mala tam doslova bojové pole: „Bývali sme v normálnom prenajatom dome na dedine. Nie v centre Neapola. Dennodenne som riešila problémy, ako sú plesne, nefungujúce kúrenie, chýbajúce osobné veci,“ opísala šokujúce podmienky, ktoré mala s Lobotkom v Taliansku.

Aby toho nebolo málo, vraj niekedy nemala ani prívod elektrickej energie: „Výpadky elektriny, keď som malej nevedela ani zarobiť mlieko, a ďalšie záležitosti. Nie, nie je všetko zlato, čo sa blyští. Centrum Neapola je síce pekné. Aj krásne na fotkách, ale okolie je ako v Egypte. Smeti, potkany a kriminalita,“ opísala svoj život po boku futbalistu.

Či však vo vile s bazénom a veľkým dvorom zostal Lobotka žiť aj po odchode Daniely a ich dcérky Lindy na Slovensko, nevedno. Slobodná mamička sa dokonca musela podľa informácií Nového Času vysťahovať aj zo Stanovho bytu v Trenčíne a nakoniec musela zaklopať aj s malou Lindou na dvere svojich rodičov v Hronskom Beňadiku, kde sú dodnes.