Andrea Heringhová zapózovala na svahu na Donovaloch: Karkulka s hriešne drahými okuliarmi

Modelka Andrea Heringhová (41) mala vždy vyberaný vkus. A to nielen, keď sa objaví po boku otca svojich dvoch detí Borisa Kollára (56) niekde na spoločenskej udalosti, ale aj keď sa objaví hoci len na zasneženom svahu.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii Rada totiž navštevuje lyžiarske stredisko na Donovaloch, kde ju môžete stretnúť vždy perfektne nahodenú. Inak to nie je ani teraz a za luxusný červený outfit s pravou kožušinou by sa nehanbila ani Karkulka. Andrea to doladila okuliarmi za hriešne peniaze a luxusný „vohoz“ bol na svete.