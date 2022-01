Slovenským šoubiznisom sa rozmáha strach! Známe tváre čelia vydieraniu: Za intímne fotky a videá bitcoiny či tisíce €

Mnohé známe tváre majú hlavu v smútku! Už šesť celebrít zverejnilo, že sa stali obeťami vydierania hackerov a deň čo deň ich počet stúpa. V rukách majú údajne ich intímne fotky, porno videá či iné nahrávky.

Detaily o vydieraní opísala ako prvá herečka Dominika Kavaschová (32), ktorú nasledovali ďalšie. Známy pár Emma Drobná (27) a Filip Šebo (37) priznali strach a zo sociálnych sietí odišli.Do celej kauzy sa zamotala aj Zdena Studenková (67), ktorá však záškodníka vysmiala!

Kauza, aká na Slovensku nemá obdobu. Na telefóny našich známych osobností zaútočil neznámy hacker, ktorý od nich žiada mastné sumy. Nie je jasné, či vydieranie pácha jeden alebo viacerí hackeri.

Medzi prvými vydieranie zverejnila herečka Dominika Kavaschová: „Pred pár dňami mi napísal niekto na instagrame správu. Je to staršia správa, ale až pred pár dňami som si ju prečítala. Tvrdil, že má moje intímne fotky. Vtedy som si uvedomila, že mám intímne fotky a proste by som dala ruku do ohňa, že som ich dokonca vymazala. Čiže vôbec neviem, ako sa k nim ten človek dostal,“ opísala so zlomeným hlasom.