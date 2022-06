Andrej Baraník šil pre celebrity, dnes radí ako schudnúť: Ako sa stal z návrhára nutričný poradca?

Módneho návrhára Andreja Baraníka (48), ktorý šil svadobné šaty pre Miriam Kalisovú (37) aj Sisu Lelkes Sklovskú (56), priviedli zdravotné problémy k nutričnému poradcovi. Následne sa mu podarilo schudnúť 23 kilogramov a dnes radí aj on svojim klientom, ako sa správne stravovať.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

„Chudnúť som začal najmä kvôli zdravotným problémom, pretože som mal 95 kíl, čo je na moju výšku 168 cm veľmi veľa. Opúchali mi nohy, boleli ma kĺby a mal som vysoký tlak. Pri každej činnosti som sa zadýchal,“ hovorí módny návrhár.

Jesť aj večer

Andrej preto začal hľadať riešenie, ako skoncovať s nadváhou. „Nevedel som si však predstaviť, že s tými kilami by som mal začať cvičiť. Náhodou mi prišiel do cesty pán, ktorý schudol 40 kilogramov, tak som sa zaujímal ako.“ Behom dvoch dní mal termín u nutričného poradcu, koncom apríla nabehol na bielkovinovú diétu a do augusta sa mu podarilo schudnúť 23 kilogramov.

„Naučil som sa, ako správne jesť, to je hlavné. Základ všetkého je práve strava. Na začiatku som jedol v podstate len bielkoviny, a to každé dve hodiny. Musel sa mi rozbehnúť metabolizmus, aby začal dobre tráviť. Po troch týždňoch som zistil, že moje telo si pýta samo jesť každé dve hodiny.“

Andrej hovorí, že ľudia robia chybu najmä v tom, že večer už nič nejedia. „To je úplne zlé, skončia napríklad o 17.00 a idú spať neskoro večer. Telo potrebuje prijímať stravu, pokiaľ sme hore.“

Poradí schudnúť a ušije šaty

Návrhár začínal chudnúť sám, dnes už chudne jeho manželka aj dcéra. „Samozrejme ma podporovali a keď videli, ako to ide krásne dolu, začali aj ony.“ Manželka Katarína zhodila doteraz deväť kíl, plánuje ešte päť, a dcéra Brigita schudla za štyri mesiace päťnásť. „Veľký problém najmä u žien je ten, že keď podľahnú rôznym ,zaručeným‘ diétam, schudnú najmä zo svaloviny, a to je zlé, pretože sval nám drží kostru a vyživuje kosti.