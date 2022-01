Ani Emma Drobná s priateľom Filipom Šebom sa nevyhli vydieraniu! Fanúšikov šokovala ráznym rozhodnutím

Mladá, no úspešná speváčka Emma Drobná prekvapila tisíce fanúšikov zlou správou. Spolu s partnerom, Filipom Šebom, odchádza z Instagramu. Má to však svoj dôvod! O svojom ráznom rozhodnutí informovala spolu so svojou polovičkou na Instagrame, prostredníctvom videa.

"Sme v nepríjemnej situácií. Niekto neznámy nás kontaktoval a tvrdil, že sa nabúral na naše súkromné účty a stiahol všetky dokumenty a fotky," tvrdí vo videu Filip Šebo. Zaľúbencom sa mal dotyčný dokonca vyhrážať a vydierať ich. Od páriku mal požadovať finančnú odmenu za to, že získané súkromné dokumenty nezverejní. Pár aj prostredníctvom tohto videa chcel verejnosť upozorniť na to, čo s čím sa môže človek stretnúť na internete. Otvoriť galériu Emma drobná oznámila fanúšikom, že spolu s priateľom Filipom Šebom končí na Instragrame. Zdroj: Instagram/ @emmadrobna V súčasnosti už profil Emmy Drobnej a Filipa Šeba na sociálnej sieti Instagram nenájdete.