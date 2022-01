Veľký rozhovor s Dominikou Cibulkovou pred účinkovaním v Let´s Dance: Z čoho mám obavy

Raketu vymení za tanečný parket.

Tenistka Dominika Cibulková (32), ktorá má na konte mnohé športové úspechy, bola prvou odhalenou hviezdou v pripravovanej šou Let´s Dance. Tanečné kreácie a vlnenie bokmi sú pre Dominiku síce úplnou novinkou, ale zato odhodlanie a súťaživosť jej rozhodne nechýbajú. Na pripravovanú veľkolepú šou sa teší, ale v exkluzívnom rozhovore pre Nový Čas priznala aj isté obavy...

Ste športovkyňa telom aj dušou. Myslíte si, že tanec bude pre vás rovnaká drina ako tenis?

- Neviem zhodnotiť, či to bude rovnaká drina, pretože profesionálny šport mi zabral väčšinu dňa. Myslím si, že keď sa na to budem chcieť naozaj pripraviť, tak počas hodín, čo tam strávim, rozhodne nenechám nič na náhodu a nebudem to flákať. Určite to bude náročné a ja sa na to veľmi teším.

Prekvapila vás ponuka účinkovať v tanečnom projekte Let´s Dance?

- Prvá reakcia bola veľmi humorná, pretože ja neviem tancovať, nemám rytmus a proste som k tomu nikdy neinklinovala. Zo začiatku som si to preto nevedela ani len predstaviť, ale keď som nad tým začala rozmýšľať a začala som sa o tom baviť s najbližšími, tak asi 90 percent ľudí ma v tom podporilo, že to môže byť fajn.

Čo vás najviac motivovalo stať sa súčasťou tejto šou?

- Väčšina ľudí z môjho okolia hovorila, že je to na mne a na tom, ako sa budem cítiť a či to chcem. Vedia, že keď niečo nechcem, tak ma do toho nedonúti nikto a nič. Nechávali to na mňa, ale hovorili, že je to pozitívne. Úplne prvé, čo ma motivovalo a nakoniec aj presvedčilo ponuku prijať, bol fakt, že to robí Pepe Majeský a on má za sebou veľmi dobré projekty. Vždy to veľmi dobre vyzerá, je to na úrovni, takže som vedela, že svoje meno spojím s niečím naozaj pekným a kvalitným.

Ako na to reagoval váš manžel Michal?

- Manžel bol, samozrejme, prvý, s ktorým som to najviac riešila a ani jeden sme vlastne nevedeli povedať objektívny názor, že či mám, alebo nemám do toho ísť. Nevedeli sme, že čo a až naše okolie nám poskytlo viac názorov. Miško mi na rovinu povedal: ,Láska, ja si myslím, že by to mohlo byť fajn, ale poďme sa o tom poradiť s ľudmi okolo nás, pretože to naozaj nie je ľahké rozhodnutie.' Samozrejme, rátam s tým, že mi táto šou zoberie z času, ktorý trávim s Jakubkom a s manželom, ale tým, že ani jeden nechodíme do roboty a Jakubkovi sa venujeme na 150 %, tak si myslím, že to bude naozaj veľmi fajn. Chalani si bezo mňa poradia, budú mať viac chvíľok pre seba a určite budú chodiť pozerať sa na mňa na tréningy a budú mi fandiť.