Moniku Hilmerovú dva roky pandémie veľa naučili: Musela som vstúpiť do online sveta

Monika Hilmerová (47) je jednou z úspešných slovenských herečiek.

Hviezdi na doskách, ktoré znamenajú svet, no, žiaľ, pandémia koronavírusu na istý čas jej milované divadlo zavrela. Hviezda seriálu Oteckovia sa však postupne musela prispôsobiť novému spôsobu života v tejto dobe aj v bežných veciach a spolu s manželom Jarom Bek­rom, dcérou Zarou a so synom Leonardom im tak nezostalo nič iné, ako si veci zariaďovať vo virtuálnom svete.

Tak ako mnohým, tak aj Monike Hilmerovej a jej rodine pandémia koronavírusu v určitých smeroch zmenila život. Prichádzajúce nové opatrenia mali vplyv na herečkinu divadelnú kariéru, no blondínka aj v tomto pochmúrnom období našla niečo pozitívne. „Jedna z vecí, ktoré sme sa počas posledných dvoch rokov naučili a začali sme ich robiť, je viac využívať online priestor. Nakupujeme online a napríklad doučovanie riešime skoro výhradne iba cez online,“ prezradila Monika, ktorá sa vďaka tomu nedostáva do kontaktu s toľkými ľuďmi, čo je v tejto pandemickej dobe výhodou.

A samotné učenie pre jej deti môže byť oveľa efektívnejšie. „Je to výhoda, že okrem toho, že to šetrí čas, keď sa človek nemusí presúvať do školy, tak je výhoda, že sa dá pokračovať vo vyučovaní kdekoľvek momentálne ste. Preto som rada, že aj my to máme s deťmi takto cez jazykovú školu mojej kamarátky Martiny,“ dodala spokojná Hilmerová.