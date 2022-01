Pobúrená Studenková reaguje na aféru okolo Kavaschovej: Aj ja som dostala niekoľko výhražných mailov!

Herečka Zdena Studenková sa rozhodla prostredníctvom sociálnej siete reagovať na video, ktoré zverejnila Dominika Kavaschová.

Herečka, ktorá je momentálne na materskej dovolenke s dcérkou Maiou, sa stala obeťou vydierania. O chúlostivej situácii porozprávala na videu, ktoré zverejnila na Instagrame. Neznáma osoba jej poslala do správy jej intímne fotky a žiadala ju o peniaze, inak zábery uverejní verejne. Kavaschová tvrdí, že na fotkách nie je nič strašného, no kvôli kauze už nespala niekoľko nocí a nevie, čo si má počať. Na video Kavaschovej však zareagovala aj herečka Zdena Studenková, ktorá sa na sociálnych sieťach inak veľmi neprezentuje. "Veľmi ma to pobúrilo, pretože ja som dostala tiež niekoľko takýchto výhražných mailov a aby som zaplatila určitú sumu. Ja nie som si vedomá vôbec toho, že by niekto mohol mať moje fotografie takého druhu, ako spomínala Dominika," začala rozprávanie Studenková, ktorá si myslí, že je hrozné, že človek si dovolí skúšať niečo také aj na ňu.

"Myslí si, že som taká hlúpa, že si poviem, niekde niečo objavil - neobjaví nič," povedala vo videu a rovnako ako Dominika vyzvala ľudí, aby si dávali veľký pozor a boli obozretní.