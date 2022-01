Spevácka legenda Oľga Szabová spomína: Ako sa začala moja profesionálna kariéra

Naspievala vyše 200 piesní, vystupovala na Bratislavskej lýre, 22 rokov pôsobila v zahraničných angažmánoch, účinkovala v úspešnom pesničkovom programe repete.

Reč je o speváčke Oľge Szabovej. Inter-pretka hitov Dávno, tak dávno, Mendocino, Oblaky, oblaky a mnohých ďalších oslavuje 1. februára 80 rokov. A takto išiel čas s legendou...

Začiatok kariéry

Obaja rodičia boli mojimi veľkými fanúšikmi. Mala som sedemnásť, keď som dostala príležitosť účinkovať v brnianskom orchestri legendárneho Mirka Foreta. Keď som dostala oficiálne pozvanie na konkurz, ani za svet som nechcela ísť. Otecko mi držal hodinovú prednášku o tom, že ak to myslím so spevom naozaj vážne, mám práve veľkú príležitosť. Vravel mi, že je to ponuka, ktorá sa neodmieta. Napokon išiel so mnou na konkurz do bratislavskej Tatra revue. O pár dní prišiel do Bratislavy manažér pána Foreta aj so zmluvou. V orchestri som účinkovala tri roky. Začala sa moja naozajstná profesionálna kariéra.

