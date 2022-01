Herec Roman Pomajbo prezradil tajomstvo o svojej rodine: Všetci sme si poplakali!

Herec Roman Pomajbo (52) je známy najmä svojím večným úsmevom.

Ten mu nezmizol z tváre ani keď prišla koronavírusová pandémia a začal prichádzať o pracovné príležitosti. Ako otec štyroch detí sa musí naozaj obracať. Pandemické obdobie vníma ako jedno z najťažších vo svojom živote. Nedal sa ním však zlomiť, ale začal aktívnejšie vyhľadávať možnosti, ako sa postarať o veľkú rodinu. Najnovšie je spoluzakladateľom Novomestského divadla v Stredisku kultúry na Vajnorskej ulici v Bratislave. O tom, ale aj o svojej rodine a manželstve porozprával Novému Času Nedeľa.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Váš rodinný život pôsobí priam idylicky. To je v šoubiznise, ale nielen v ňom, v dnešných časoch takmer vzácnosťou. Ako by ste svoju rodinu charakterizovali?

Pred pár dňami sme hrali takú hru: zobrali sme si všetci papier a pero, a každý mal o tom druhom napísať pár viet. Čo má na ňom rád, čo si na ňom váži a v čom ho obdivuje. Potom sa papiere posúvajú, až nakoniec príde k poslednému členovi rodiny a každý si to prečíta. Bolo to prekrásne! Všetci sme si poplakali a uistilo nás to, že sa máme veľmi radi a sme milujúca rodina.



Sú aj také momenty, že aj vy - večne usmiaty - strácate úsmev z tváre?

Máme tri dievčatá a najmladšieho chlapca. Ten má teraz dva roky. Keď začne pišťať, škriekať, vrešťať, tak behom chvíľky rozladí celú rodinu. Poznáte to, najlepšie je to v aute! Tešíme sa, keď už bude vedieť rozprávať.

Ako strávil Roman Pomajbo s rodinou tri lockdowny? Dočítate sa v Novom Čase Nedeľa