Mladý herec zahnal Petra Marcina do kúta: Hlášky, z ktorých puknete od smiechu!

Peter Marcin možno aj tajne oľutoval, že si do svojej talkšou pozval mladého herca Maroša Baňasa. Keď totiž prišla reč na to, čo počúva, ho svojim výberom či skôr neznalosťou toho, čo počúvajú mladí ľudia, doslova zahnal do kúta. A nielen tým, ale aj zmyslom pre humor. Zabavte sa nielen na videu, ale aj pri sledovaní Neskoro večer v sobotu o 21.35 na jednotke.