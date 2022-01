Mirka Luberdová varí chutne a zdravo: Karfiolovo-brokolicové rizoto s lososom si zaradíte do jedálnička aj vy!

Odborníčka na zdravú stravu Mirka Luberdová (37) varí svojim dvom deťom to najlepšie z najlepšieho.

Práca výživovej poradkyne je jej veľké hobby a zdravý životný štýl patrí posledné roky do života celej rodinky. Mirkine recepty si obľúbilo mnoho gurmánov, najmä mamičky s malými deťmi, pretože sú nielen chutné, ale keď je jedlo na tanieri, lahodí aj oku.

Potrebujeme:

- 300 g čerstvého lososa

- 1/2 karfiolu

- 1 hlavičku brokolice

- 1/2 cesnaku

- 2 šalotky

- hroznový alebo olivový olej

- 1 hrnček kešu orechov

- sladkú mletú údenú papriku

- mleté čierne korenie

- pažítku

- soľ

Postup:

Zeleninu sparíme alebo oblanšírujeme do polomäkka. Na tuku osmahneme šalotku do zlata. Pridáme nakrájaného lososa a restujeme spolu s cesnakom. V mixéri rozmixujeme vopred namočené orechy vo vode 1:1 alebo 2:1 v prospech vody, podľa toho, akú hustú chcete omáčku. Mixujeme v čerstvej vode spolu s koreninami. Sparenú zeleninu posekáme nadrobno alebo mixneme na podobu ryže. Hotovou omáčkou zalejeme lososa, posypeme pažítkou a podávame spolu so zeleninkou.