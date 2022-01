V detstve si prešla peklom, teraz si užíva slávu: Komička Salátová dostala lukratívne kšefty!

Komičke Simone Salátovej (28) sa začalo poriadne dariť. Nielenže silnie jej popularita, ale aj jej bankové konto.

Ešte v roku 2016, keď sa objavila v šou Česko Slovensko má talent, zaujala svojím prejavom nielen porotu, ale aj divákov.Okrem RTVS, kde sa zohrieva na teplom miestečku v Silnej zostave, siahli po nej podľa informácií Nového Času aj konkurenční hráči Markíza a Jojka.

Salátová to nemala v živote vždy jednoduché. Aj keď sa to nezdá, pretože na jej tvári takmer stále vidieť úsmev a humor rozdáva na všetky strany, ešte v detstve si prešla peklom. Už ako malé dievča musela znášať fyzické násilie od svojho otca, o ktorom však otvorene rozpráva. Napriek neľahkému osudu to však nevzdala a dnes je z nej úspešná žena, ktorá je milovaná po boku svojho partnera, stand-up komika Joea Trendyho a tiež jej syna Damiána z predchádzajúceho vzťahu.

Ako sa vraví, smiech lieči, čo jednoznačne platí aj v jej prípade. Simona sa tak časom vypracovala a RTVS ju okamžite dosadila na svoje obrazovky. Silná zostava sa tak stala jej riadnym džobom, ale pri ňom blondínka rozhodne neskončila. Ako sa nám totiž podarilo zistiť, jej kvality zavoňali aj konkurenčným televíziám. Salátovej sa tak otvorili dvere aj do Jojky, kde jej ponúkli flek v Inkognite.

Udomácnila sa rýchlo

To, že humorom žije, potvrdzuje aj jej vtipná odpoveď na to, ako sa do zostavy hviezdnych hádačov dostala. „No tak, prišla som autom, zaparkovala na parkovisku, vošla do budovy a potom som stretla takých troch milých chlapov, tí ma pekne usadili a bolo to úplne úžasné,“ povedala nám Simona so smiechom. Natáčanie si podľa vlastných slov užila, pretože sa cítila v spoločnosti ostatných veľmi dobre. Avšak istá dávka zodpovednosti a stresu tam bola stále.