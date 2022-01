Silné slová Pociskovej, Bártu a Plevčíka: Pri nakrúcaní seriálu Nemocnica trpíme!

Nela Pocisková (31) a Alexander Bárta (45) hrajú v jojkárskom seriáli Nemocnica kľúčové postavy.

Aj keď ich scenár neskutočne baví a naučia sa pri natáčaní mnoho nových odborných výrazov, doktorské prostredie má pre nich aj odvrátenú stránku.Nie sú však jediní, s problémami sa pretĺkal aj ďalší z hercov Vladislav Plevčík (29). Svoje si vytrpel v maskérni s vážnou diagnózou.

Herečka Nela Pocisková, ktorá hrá v seriáli postavu Rebeky, nemala začiatky nakrúcania jednoduché. Nela predstavuje internistku, ktorú v živote skúšajú ťažké situácie. Zahrať zničenú lekárku ako profesionálna umelkyňa nemala problém. Horšie to už zvládala v operačnej sále.

Ako sa vyjadrila, je rada, že lekárku iba hrá, lebo v osobnom živote má pred týmto povolaním rešpekt: „Neviem si predstaviť, že by som zdvihla skalpel a rezala ľudské telo. Ja vidím krv a odpadávam. Mala som veľa scén s tým, že zašívam krvácajúcu ranu a máme tam televízor, kde sa premietajú reálne operácie. Keď som to videla prvýkrát, tak som si myslela, že odpadnem,“ posťažovala sa herečka v relácii Topstar.

„Ale nejako som sa nastavila, že toto je iba akože, tak to zvládam. Veľmi ma to baví, ale nevedela by som to robiť,“ povzdychla si. Podobný problém má aj herec Alexander Bárta. Ten stvárňuje chirurga Filipa, ktorý je šikovný, šarmantný a vtipný. Nedodržuje všetky postupy, ako by mal, ale je talentovaný. Paradoxne aj Bárta je pri pohľade na krv rozhodený, avšak ináč ako Nela: „Priznám sa, že mám fóbiu z odberu krvi a ihly. Konkrétne z ihly, ani nie tak zo samotného odberu.“

Genetické ochorenie krvi

Herec Vladislav Plevčík sa predviedol v role pacienta s diagnózou porfýria. Hovorí sa jej aj upírsky syndróm. Postihuje kožu a nervový systém. V maskérni mu museli na tvári vyčarovať nechutné vredy. V stoličke presedel hodiny, ale horšie bolo, keď si masku zložil.

Tvár mal z nej totiž veľmi podráždenú: „V maskérni sme trávili pred nakrúcaním približne 50 až 70 minút, záležalo na tom, v akom štádiu bola porfýria, keďže si na tom dámy z maskérne dali obzvlášť záležať. Po nakrúcaní bolo treba masku bezpečne odstrániť a zachovať jej základy na ďalší filmovací deň. Tvár som mal vždy niekoľko dní podráždenú rôznymi chemikáliami, ale aj to je súčasť práce. Ľudia, ktorí trpia rôznymi ochoreniami, to majú určite neporovnateľne náročnejšie,“ priznal.