Paľo Habera je so svojím životom spokojný: V minulosti však mohlo byť všetko úplne inak!

Čo sa mu splnilo a čo nie. Pavol Habera (59) patrí medzi česko-slovenské hviezdy.

Je populárnym nielen vďaka svojej tvorbe či kapele Team, ale aj pre porotcovanie v obľúbenej speváckej súťaži. Jeho život od strednej školy však mohol nabrať úplne iný smer, no osud všetko zariadil inak.

Pavol Habera je úspešný spevák, ktorý roky žije po boku modelky Daniely Peštovej, s ktorou má dve deti, dcéru Ellu a syna Paula Henryho. Na svojom konte má úspešnú kariéru a s kapelou Team zhudobnil množstvo hitov, ktoré si pospevujeme dodnes. So svojím životom je spokojný, no s príchodom osemnásteho roku života mohlo byť všetko úplne inak.

„Každý to máme v osemnástke inak. Ja som vedel len to, že nechcem ísť na dva roky na vojnu, a preto musím ísť na vysokú školu, a je úplne jedno, na akú, a že potom, keď ju dokončím, budem niekde asi pracovať,“ priznal umelec, ktorý mal plán s jasným cieľom. Vtedy však ešte ani len netušil, že z neho bude veľmi úspešný spevák.

„Dúfal som, že ma to bude aspoň trochu baviť. No a mal som svoju hudbu, šport a divné fúzy. Dopadlo to celkom dobre, a to všetko pre mňa také dôležité mi zostalo,“ dodal spokojný Habera na záver.