Otvorené priznanie Very Wisterovej: Na také veci som háklivá! Toto pred ňou radšej nikdy nehovorte

Dotýka sa jej to. Vera Wisterová (44) patrí medzi naše najznámejšie moderátorky, ktorej hlas je nezameniteľný.

Ryšavka sa dokonca netají tým, že je Židovka a za svoje náboženstvo sa nijako nehanbí. V tomto duchu vychováva aj svojich dvoch synov Harlowa (9) a Thea (7). No aj ona sa doteraz stretáva s nemiestnymi prívlastkami či vyjadreniami, a to aj napriek hrôzostrašným udalostiam z minulosti. Práve uplynulý štvrtok sme si pripomínali Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu a táto téma je pre mnohých stále veľmi bolestivá. Aj preto sú posmešné slová na adresu tejto komunity pre Veru ťažko stráviteľné.

Vera je úspešná moderátorka, o ktorej pôvode možno mnohí ani len netušili. Spolu so svojou rodinou totiž vyznáva židovskú vieru, na čo je ryšavka rozhodne hrdá. No aj keď by sa mohlo zdať, že moderátorka je pri nepríjemných komentároch obrnená, opak je pravdou. Pri vtipoch o Židoch alebo až nadávkach je Verina reakcia úplne jasná.

„Je to veľmi zraňujúce a veľmi sa ma to dotýka. Podľa mňa nech si vyrovnaný so svojím pôvodom akokoľvek, tak sa ťa to dotkne, lebo všetky tie stereotypy... Tak ako, keď ti niekto povie, že ty si blondína, čo ty o tom vieš, ty si žena, tak sa ťa to dotkne, aj keď si s tým vyrovnaná. Ja si myslím o sebe, že som absolútne otvorený človek, čo sa týka náboženstva, a aj tak sa ma to dotkne,“ prezradila v podcaste Pohofka Wisterová.

Ani udalosti z minulosti mnohých nezbavia stereotypov a zaužívaných fráz. Deň 27. január je Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu a tento deň má pripomínať utrpenie šiestich miliónov židovských obetí holokaustu počas druhej svetovej vojny, ktoré zahynuli v koncentračných táboroch.