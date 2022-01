Petra Polnišová poslala pozdrav z maskérne: Vtipný popisok k fotke

Hviezdna herečka Petra Polnišová (45), ktorá dokazuje svoje kvality v každom projekte, ktorého sa chytí, je za každú zábavu.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Aj keď sa len nedávno pasovala s koronavírusom, ktorý ju položil na kolená, je v plnej sile späť. A ako sa zdá, humor ju teda rozhodne neopúšťa a už je dokonca aj na pľaci. Práve tam sa dala zvečniť naozaj v netradičnej podobe. „Dobré ráno z maskérne, alebo… Krása má mnoho podôb. No filter, ale úprimne, načo by mi aj bol,“ uviedla Petra, ktorú by pod nánosom masky spoznal asi málokto. Napriek tomu nezabudla s vtipom dodať, že je z nej princezná, sexidol a v neposlednom rade aj dôstojná kráska po 45-ke.