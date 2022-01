Medzi Egom, Separom a Rytmusom zúri vojna: Drsná dohra na súde?!

Kedysi veľkí kamaráti, dnes si nevedia prísť na meno. Michal Straka (38) alias Ego a Patrik Rytmus Vrbovský (45) zo skupiny Kontrafakt začali v týchto dňoch na svojich profiloch výsmešne reagovať na Separa (35), ktorý si tiež servítku pred ústa rozhodne nedáva.

Páni si tak začali na verejnosti vyrovnávať medzi sebou účty drsnými slovami. Keď sa Ego začal oháňať Trestným zákonom, Separ na to rýchlo reagoval. Čo týchto majstrov rýmov dostalo na nože?

Začalo sa to slovnými útokmi cez sociálne siete. Drsní chlapci Ego, Rytmus a Separ sa prestali krotiť a ich konflikt naberá na obrátkach. Všetko sa začalo Egovými slovami, ktoré venoval vtedy neznámemu interpretovi. Separ však rýchlo pochopil, že reč je práve o ňom, a svojmu kolegovi to patrične oplatil. Ego sa vtedy vyjadril, že hudba tohto interpreta je podľa neho ukradnutá a len pretextovaná: „A ešte to nazveš profesionálny songwriting (písanie hudobných textov, pozn. red.)?“ vysmial nemenovaného kolegu z brandže za jeho produkciu. Separa to zodvihlo zo stoličky a začal hájiť svoju česť: „Keď niečo nie som, tak snitcher a klamár,“ povedal Separ, ktorého však čochvíľa čakalo ďalšie prekvapenie. A tu sa rozdúchali ohne ich konfliktu ešte viac.

Vyhrotilo sa to

Po niekoľkých odkazoch v tomto duchu prišiel Separ so šokujúcou správou. Na jeho e-shop zaútočil záškodník. Ten mu mal väčšinu produktov hodiť do košíka, a klienti tak nemohli nakupovať, čím mu mal urobiť nemalé škody. A s podozrením nechodil ďaleko. Ego aj Rytmus ho však vysmiali. „Ževraj sme niekomu hackli web? Toto už zaváňa tabletkami,“ napísal Rytmus. Separova reakcia na poznámku o tabletkách na seba nenechala dlho čakať. „Tabletkami zaváňa akurát to, že musíš 20 rokov omieľať rovnaké ho..á dokola, aby si sa utvrdil v tom, že áno, ja som tu najlepší a nikto na mňa nemá.“

Ego rázne odmieta, že by stál za akýmikoľvek útokmi na jeho e-shop: „Rešpektujeme scénu, rešpektujeme DMS a nič také som nekonal ani by som aktívne nevykonával voči nikomu z ich crew, tobôž nie voči komukoľvek, kto prekonal to, čo Separ. Posielame mier do kempu Pirát Army,“ povedal pre Nový Čas. Ego sa však krátko predtým oháňal paragrafom za ohováranie, ktoré sa môže skončiť odňatím slobody až na dva roky. „Nič trestné som neurobil, utekaj sa vyžalovať na políciu, čo ti povedia na to, že Separ dal storku, ktorá sa mi nepáči, keď už teda musíš,“ reagoval Separ. Spŕška urážok tak graduje a je zrejme len otázkou času, kedy by mohli začať padať trestné oznámenia. Či to však zájde až tak ďaleko, že bude musieť ich zúriaci konflikt riešiť polícia či nedodaj súd sa zrejme ukáže čoskoro.