Andy Kraus dotiahol do Susedov svoju Adelku: Doma mu vyrastá nádejná herecká hviezda

Zdá sa, že producent, režisér a herec Andy Kraus (54) si doma vychováva svojho nástupcu.

Z dcéry Adelky (2), ktorú má so svojou druhou manželkou Jankou (35), sa už teraz stáva veľká televízna hviezda. Svoj talent predvádza v legendárnom sitkome Susedia, ktorý sa obľube divákov teší už roky. Podľa toho, čo na obrazovkách ukazuje, trému z kamier vôbec nemá a po boku ostatných detských hercov a najmä svojho otecka sa cíti uvoľnene a smelo.

Krausova dcéra Adela sa na televíznych obrazovkách objavila ešte minulý rok, keď sitkom Susedia končil deviatu sériu. To, že sa medzi hercami bude pohybovať aj naďalej a v novej desiatej sérii zahviezdi, má jeden prostý dôvod. „V rámci scenára Susedov sme potrebovali obsadiť rolu malého dievčatka, ktoré bude hrať dcéru Lászlóovho syna Gergelyho. Od tvorcov seriálu prišiel nápad, skúsiť Adelku Krausovú, ktorá sa okamžite ujala a stala spolu s ostatnými detskými hercami súčasťou seriálu,“ ozrejmila Novému Času PR manažérka televízie Markíza Adriana Podobová.

Aj samotnému Andymu to, že na pľac mohol zobrať svoju dcérku, výrazne uľahčilo prácu. „Vždy je dobré, keď dieťa, s ktorým herec hrá, má k nemu nejaký vzťah. A keďže my nemáme čas, aby sme to robili ako v Hollywoode, že herec je s dieťaťom dva-tri týždne pred nakrúcaním v kontakte, aby si naň zvykol..., tak sme si to zjednodušili a zobral som tam svoju dcéru. Takže to beriem ako úplne prirodzené, nie je tam s cudzími ľuďmi a funguje to tak lepšie,“ priznal Kraus v rozhovore pre Markíza Back-stage. Ako sa zdá, v rodine Krausovcov vyrastá ďalšia nádejná herecká hviezda.