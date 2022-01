Konečne to prišlo: Bude Nela Pocisková novou Whitney Houston? Opatrné slová speváčky o pekelných mukách

Divadlo Nová scéna hľadá slovenskú Whitney Houston. Diváci sa čoskoro dočkajú muzikálového spracovania legendárneho filmu Bodyguard a režisér Patrik Vyskočil vytrvalo pracuje na hľadaní tej pravej Whitney. Na konkurz sa dostavilo množstvo známych mien, nevynímajúc skvelú speváčku a herečku Nelu Pociskovú, pre ktorú by úloha v muzikále znamenala návrat na divadelné dosky. O to viac nás jej odpoveď o konkurzoch prekvapila, toto by ste od ostrieľanej herečky nečakali.