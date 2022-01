Chalanov z Temných kecov pozná hádam každý a stand up komika Bekima taktiež netreba zvlášť predstavovať. Ten svoju pozitívnu energiu a zmysel pre humor tentokrát prinesie aj do obľúbenej relácie Milujem Slovensko. Radosť z Bekimovej účasti neskrýva ani Dano Dangl, ktorý vo vodopáde slov povie a spýta sa aj to, čo by nemal. Viac pochopíte vo videu a skvelú zábavu si užijete pri sledovaní šou Milujem Slovensko už v piatok o 20.30 na Jednotke.