Evelyn by rada zmenila Slovákov: Ak by sme mali tieto tri vlastnosti, boli by sme za vodou

Komička a moderátorka Eva Evelyn Kramerová je veselá kopa nielen na obrazovkách, no aj v súkromí a život si rada užíva plnými dúškami. Vždy usmiata blondínka miluje cestovanie a jej cestovateľské túžby sú, ako prezradila, neobmedzené. Jednu si však prednedávnom splnila cestou do Portugalska, kde strávila niekoľko dní a so svojimi zážitkami sa podelila s fanúšikmi aj na sociálnych sieťach. Pre Slovákov má však aj iný odkaz.