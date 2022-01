Ženích Michal zo Svadby na prvý pohľad na prekvapivej fotke so známou Slovenkou: Má zálusk na túto sexi blondínku?!

Ospevujú sa! Speváčka Babrora Balúchová (34), ktorá má s predsedom parlamentu Borisom Kollárom (56) syna Alexandra Jána (5), vie stále oceniť mužské vlastnosti.

Špeciálne, ak ide o sympatického a galantného muža. Do oka si padla s prešediveným Michalom Papánkom (40) zo šou Svadba na prvý pohľad. Tomu to síce s nádejnou nevestou Vierkou v šou nevyšlo, zato prednosti blond speváčky Balúchovej sa mu rozhodne pozdávajú.

Umelec na voľnej nohe Michal Papánek sa snažil nájsť si polovičku prostredníctvom šou Svadba na prvý pohľad. Odborníci ho spojili s tanečnicou a baristkou Vierkou. Už počas šou im to však neklapalo a skončilo sa to fiaskom.

Michal tak stále hľadá spriaznenú dušu. Osud ho však privial k speváčke Barbore Balúchovej, s ktorou nedávno natáčal nový televízny projekt. Ako nám prezradil, blondínka sa mu zapáčila: „Je to pekná, milá, mladá, usmievavá žena,“ povedal tajomne televízny ženích, ktorý si jej spoločnosť pri nakrúcaní užíval. Svedčí o tom aj spoločná fotografia, kde spolu zapózovali. Balúchová v ňom však tiež vidí skvelého muža: „Je veľmi veľký sympaťák. Je vtipný, je v dobrom veku,“ opísala pre našu redakciu Michala Balúchová. Dodala, že tieto sympatie s Michalom však neprerástli do ničoho väčšieho: „Neprebehlo tam to, čo by malo prebehnúť, a to sme boli celý týždeň v kontakte. Možno tam prebehlo niečo medzi ním a niekým iným, ale to nemôžem povedať. Riadim sa pravidlom dopraj a bude ti dopriate, tak ja mu špeciálne doprajem, aby našiel tú spriaznenú dušu, lebo je to veľmi milý muž. Keď už mu to nevyšlo v tej Svadbe na prvý pohľad, tak aby sa mu pošťastilo čím skôr si niekoho nájsť,“ povedala.