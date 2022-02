Na Slovensko prichádza legendárny muzikál Bodyguard: Na čo sa môžete tešiť?

Legendárny film Bodyguard, ktorý videli milióny divákov po celom svete, sa dočkal pred rokmi aj svojej muzikálovej podoby. Tá po 20 rokoch od premiéry filmu uzrie svetlo sveta aj u nás, a to pod režisérskou taktovkou Patrika Vyskočila. Diváci sa tak môžu tešiť na skvelú šou plnú nesmrteľných hitov Whitney Houston, legendárny príbeh, no to nie je zďaleka všetko. Sympatický herec a režisér prezradil viac.