Moderátor Marcel Forgáč po stroskotaní 30-ročného manželstva: Veľké tajnosti okolo rozvodu!

Tak ako je to s tým rozvodom?

Moderátor a rádiový spíker Marcel Forgáč (50) minulý rok v máji šokoval, keď priznal rozchod s manželkou Adrianou (49). Ich vzťah trval 30 rokov a všetko nasvedčovalo tomu, že ide o lásku ako z rozprávky. No prišli neprekonateľné prekážky, ktoré zasiahli ich manželstvo a dvojica je už vyše roka od seba.

Ani jeden z nich však nikdy oficiálny rozvod nepotvrdil. Forgáč sa vykrúca ako vývrtka a záhadne priznáva, že napriek udalostiam v ich rodine im všetko klape ako švajčiarske hodinky. Naznačuje azda, že by k rozvodu nemuselo vôbec dôjsť? Moderátor sa totiž po rozchode netajil tým, že by ešte dal svojmu manželstvu šancu!

Marcel Forgáč patrí medzi našich najúspešnejších moderátorov. Po pracovnej stránke sa mu darí, no v súkromí sa mu to pred vyše rokom začalo rúcať ako domček z karát. So svojou manželkou Adrianou bol šťastne ženatý 30 rokov a ich vzťah bol dokonalou idylkou. Spoločne vychovávali dvoch synov - Mareka a Adama, a pôsobili ako harmonická rodina.

Prišiel však zlom, ktorý sa už nedal zlepiť, a všetkému bol ako mávnutím čarovného prútika koniec. „Nikto ešte nepodal ani žiadosť o rozvod, ale už sme dlhšie od seba, ale čas to tak nejako pomaličky hojí. Uvidíme, čo bude. Jednoducho to nejde. Je nám to ľúto. Sme 15 mesiacov odlúčení, uvidíme, všetko sa môže stať. V prvom rade, nie je tu nejaký tieňový partner ani na jednej strane. Nebolo to tak, že by za tým bola nevera, že by to bola príčina nášho rozchodu,“ vyjadril sa v máji minulého roka Forgáč pre Nový Čas.

Moderátor však rozhodne nestrácal nádej. Naznačoval totiž, že nejaká možnosť, že sa opäť ich manželstvo obnoví, je. Preto sa aj k otázke rozvodu vyjadroval veľmi opatrne alebo vôbec. Do dnešného dňa tak nie je jasné, či Forgáčovci podali žiadosť o rozvod, alebo nie. Marcel drží bobríka mlčanlivosti a k manželke a ich súčasného vzťahu sa vyjadruje len veľmi okrajovo. Priznal však, že zatiaľ im to ako rodine klape a je spokojný.

„My ten rytmus už máme taký zabehaný. My sme mali vždy veľmi pekný vzťah, takže spolu vieme vyjsť, a doma to funguje ako hodinky,“ prezradil najnovšie Forgáč pre Nový Čas.