Obrovský úspech herečky Zuzany Mauréry v Česku: Nominácia na prestížne ocenenie!

Obľúbená slovenská herečka Zuzana Mauréry (53) má dôvod na radosť.

Umelkyňa je bezpochyby jednou z najlepších herečiek súčasnosti a pracovné ponuky sa jej len tak sypú. Jej talent ocenili aj v susednom Česku, kde dosiahla nevídaný úspech, o ktorom sníva každá herečka. Nominovali ju totiž na ocenenie Českého leva v kategórii Vedľajšia postava. Talentovaná Zuzana Mauréry patrí medzi áčkové slovenské herečky, pričom by sa svojimi výkonmi mohla rovnať tým hollywoodskym.

Svoje profesionálne výkony predviedla vo filmoch ako Učiteľka, Mária Terézia či Muž so zajačími ušami. A práve v poslednom spomínanom filme zažiarila ako nikdy predtým. Všimli si to aj českí kritici a na základe tejto snímky, kde si herečka zahrala vedľajšiu postavu, ju nominovali na ocenenie Český lev v kategórii Vedľajšia postava. „Tak toto by mi ani vo sne nenapadlo... Fakt!“ reagovala prekvapene herečka na sociálnej sieti.