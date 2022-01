Grúňovci spomínajú na legendárneho Karola Duchoňa († 35): Prečo sme sa nestihli rozlúčiť

O spevákovi Dušanovi Grúňovi (79) je známe, že bol s legendárnym spevákom popovej hudby Karolom Duchoňom († 35) kamarát na život a na smrť.

Kráľ nestarnúcich evergreenov Grúň je už viac ako päť desaťročí šťastne zadaný po boku milovanej manželky Márie (79), ktorá pri ňom stojí v dobrom aj v zlom. Stali sa z nich skutoční rodinní priatelia, ktorí mali spolu prežité nespočetné množstvo zážitkov. O to väčšia bola bolesť, keď Karolovi Duchoňovi nestihli dať posledné zbohom.

Spevák Dušan Grúň sa s Karolom Duchoňom († 35) spoznal v Orchestri Juraja Velčovského. Duchoň bral staršieho a skúsenejšieho Dušana ako vzor. Duchoň si získal aj jeho manželku Máriu. „Hocikedy prišiel k nám domov a bolo veselo. Mali sme ho radi,“ prezradila pre Nový Čas Nedeľa Mária. Posledné chvíle života prežil Duchoň v nemocnici.

„Bol na tom už veľmi zle, keď mi zavolala zdravotná sestrička, že Karol spomína Dušana a chcel by ho vidieť,“ spomína Mária. „Dušan pricestoval o tretej ráno, a tak som počas dňa volala do nemocnice, že môžeme poobede prísť za Karolom,“ prezradila. Po príchode do nemocnice ponúkala sestrička Grúňovcom koňak a Mária posielala Dušana na izbu za Karolom.

„Boli sme v pohode, nič sme netušili a koňak odmietali. Vtom nám sestrička povedala, dajte si z toho koňaku, preto vám ho nalievam, lebo Karol zomrel. Zostali sme v šoku, zbití a zlomení. Karol sa nedočkal Dušana a Dušan Karola, mali sa naozaj mimoriadne radi,“ uzatvára Grúňová, ktorú mrzí, že sa s ním nestihli rozlúčiť.