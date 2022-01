Herec Dušan Cinkota v novom seriáli ako pracháč: S peniazmi som bol vždy kamarát!

Herec Dušan Cinkota (51) hviezdi v novom seriáli Šťastní vs. Šťastní, kde si okúsil úlohu rozprávkovo bohatého muža, ktorý má peňazí na rozdávanie.

Nemá problém vybehnúť len tak naľahko a vrátiť sa domov s novou helikoptérou. Počas natáčania si užíval drahé oblečenie a luxusný kaštieľ s wellnessom, na ktorý by si každý ľahko zvykal. V súkromí to však tak nie je a priznal, že si od peňazí nikdy nenechal diktovať. I keď sa sám neradí medzi „horných desaťtisíc“, vzťah k peniazom mal Cinkota vždy dobrý. Vedel s nimi narábať, no zároveň si od nich nenechal diktovať: „Neprikladal som im takú váhu, ako by si niekto prial. Bol som s nimi vždy kamarát, to je asi najlepší vzťah,“ ozrejmil pre Nový Čas.

Keďže však nebol nikdy pod ich nadvládou, vedel sa vysporiadať aj s ťažšími životnými etapami: „Beriem ich ako nutnosť života, boli sme kamaráti, nedovolil som však, aby mi diktovali, a preto som vedel zvládnuť aj ťažšie obdobia,“ vyznal sa. Rolu pracháča v seriáli Šťastní vs. Šťastní si však náramne užíval: „Raz za čas by to mal asi zažiť každý,“ zasmial sa. Cinki, ktorému herecký talent nemožno uprieť, však vie, o čom hovorí.

Po tom, čo sám padol na samé dno a dokonca sedel v base, sa opäť postavil na nohy a život naštartoval odznova. Ako v minulosti priznal, návrat do bežného života bol náročný nielen čo sa vzťahov týka, ale aj financií. Postupne sa mu však podarilo opäť zažiarit, pracovné ponuky sa mu začali hrnúť a s nimi aj peniaze, ktoré on a jeho mladá rodina rozhodne potrebuje. Ako módna ikonaDušan Cinkota sa stal hviezdou Markízy, ktorá ho obsadila do divácky úspešného seriálu. Dušan si nakrúcanie veľmi chváli, ale predsa len bolo niečo, z čoho bol prekvapený.

Počas točenia sa totiž neustále prezliekal. Ale, ako sa zdá, bavilo ho to: „Mal som dvojdňovú kostýmovú skúšku. Niekoľko košieľ na mieru, niekoľko oblekov, nohavíc, krátkych nohavíc. Bolo to super,“ pochvaľuje si. I keď sám má dosť veľký šatník, v súkromí nosí iba niekoľko kúskov: „Mám dosť veľký šatník, ale nosím len pár vecí. Nie je už toľko príležitostí, táto doba ich priniesla čo najmenej,“ dodal na záver usmievavý herec.