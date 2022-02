Známe tváre si užívajú zimu: Kandráč vyskúšal skialp, Voštinár v Taliansku a Švajdovci naučili lyžovať syna!

Lyžiari sú opäť raz v siedmom nebi.

Fotogaléria 10 fotiek v galérii . Niektorí dali prednosť zahraničným destináciám, iní zostali doma na Slovensku. S kým si užívali?

Vladimír Voštinár: Rúško aj na lanovke

„Lyžovačka vo Val di Fiemme, Bellamonte Taliansko. Máme to tam radi a po dvoch rokoch sme si to užili. Taliani majú veľmi prísne opatrenia. Bez green passu sa nedá nič. Rúška sme museli nosiť aj na lanovkách. Všetko prísne kontrolovali a perfektne to fungovalo,“ povedal nám Vlado Voštinár (57), ktorý lyžoval s manželkou Klaudiou.

Silvia Kucherenko: Syn lyžoval aj za mňa

Kucherenko (39) lyžovala na Donovaloch. „Bola som so synom Alexandrom (11), maminou, so sestrou a s jej celou rodinou. Počasie bolo všelijaké, pretože aj pršalo, našťastie to tam zasnežujú. Postavila som sa na lyže len raz, ale Alexandrík si to poriadne vychutnal aj za mňa,“ povedala nám so smiechom.

Monika Hilmerová: Milujem, keď sneží

„Zažili sme krásnu lyžovačku s rodinou a priateľmi. Keď takto nasneží, teším sa ako dieťa a obdivujem tú trblietavú snehovú nádheru a úžasnú prírodu,“ povedala Monika (47). S manželom Jarom Bekrom (48) a deťmi Zarkou (12) a Leom (8) lyžovali v oblasti Lavanttal v južnom Rakúsku.

Martin Nikodým: Počasie bolo dokonalé

Martin Nikodým (50) lyžoval aj skialpoval v Tatrách. „Konkrétne na fotke som na vrchole Plačlivé v Západných Tatrách. Bol to taký deň, keď počasie môže a nemusí vyjsť, ale napokon vyšlo dokonale. V noci predtým padlo 20 cm čerstvého snehu, tak sme si zalyžovali v prašane.“

Dara Rolins: Spadla som len raz

Lyžovačku vo Švajčiarsku si užívala speváčka Dara Rolins (49) so svojou dcérou Laurou (13) a s novým priateľom, bývalým futbalistom Pavlom Nedvědom (49). „Po dlhých rokoch som opäť stála na lyžiach a musím sa pochváliť, že som spadla len raz,“ povedala nám Dara, ktorej dcéra zas perfektne snouborduje.