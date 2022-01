Nakrúcanie Silnej zostavy museli kvôli Ostrihoňovej rušiť: V karanténe aj so Sajfom?

Toto nečakali. Veronika Cifrová Ostrihoňová (32) je od marca minulého roka moderátorkou úspešnej ženskej diskusnej relácie Silná zostava.

Program prilákal značné množstvo fanúšikov a po prestávke sa na obrazovky verejnoprávnej televízie vracia opäť. Ako sme nedávno informovali, reláciu kompetentní presunuli z hlavného kanálu na Dvojku. No aby toho nebolo málo, aktuálne sa musí relácia pasovať aj s ďalším nepríjemným problémom. Podľa informácií Nového Času totiž muselo byť nakrúcanie zrušené pre zdravotné problémy známej blondínky.

Veronika Cifrová Ostrihoňová si ešte minulý rok zasadla na moderátorskú stoličku relácie Silná zostava. Po jej boku sa vystriedalo niekoľko známych tvárí a spoločne so stálou hostkou Simonou Salátovou diskutujú na aktuálne témy. Všetko sa dialo vo verejnoprávnej televízii na hlavnom kanáli, no tomu je koniec. Silnú zostavu najnovšie diváci uvidia už na Dvojke. No aj keď tento presun nijako nepoznačil chod a fungovanie relácie, predsa prišla situácia, ktorá všetkým vôbec nehrá do kariet. Natáčanie, ktoré malo prebiehať práve včera, totiž RTVS zrušila a za všetkým majú byť zdravotné problémy samotnej moderátorky.

„Môžeme potvrdiť, že zo zdravotných dôvodov moderátorky sa pôvodne plánované nakrúcanie relácie Silná zostava presunulo na neskorší termín. Samotné vysielanie relácie tento fakt neohrozuje, prvú časť novej sezóny odvysiela RTVS na Dvojke vo štvrtok 3. februára o 21.55 hod.,“ uviedol PR manažér verejnoprávnej televízie Stanislav Čačko. No podľa informácií Nového Času má byť za všetkým nebezpečný koronavírus. „Veronika sa mala nakaziť koronavírusom,“ informoval zdroj Nového Času. Ako sa však ukazuje na sociálnych sieťach, aj samotný Sajfa, manžel Veroniky, ostal zrejme v domácej karanténe. Pridáva príspevky z domácnosti, kde sa hrá s ich dcérkou Sárou a aj nahrávanie piatkovej poobednej šou absolvoval online z domu. Veronika sa odmlčala a ani na otázky Nového Času neodpovedala.

Teší sa

Aj keď je nateraz termín natáčania nových častí nejasný, jedno je isté. Moderátorka má z tejto práce radosť a už teraz je v plnom očakávaní nových diskusií. „Veľmi sa teším na novú sezónu Silnej zostavy. Som rada, že si relácia našla svojich divákov nielen v televízii, ale aj v archíve na webe, ako aj poslucháčov podcastov, a verím, že si nás od februára zapnú aj na Dvojke. Čakajú nás zaujímavé aktuálne témy, skvelí hostia, ale aj veľké novinky,“ uviedla nedávno Veronika.