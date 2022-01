Z princa sexuálny predátor? Pavla Trávníčka obviňuje už tretia žena: Aha, čo jej mal spraviť!

Český legendárny herec Pavel Trávníček (71) prežíva poriadne stresujúce obdobie. Pred pár týždňami sa mu bezstarostný život rozsypal ako domček z karát.

Svetlo sveta uzrelo prvé obvinenie o údajnom sexuálnom obťažovaní, ktoré šokovalo českú i slovenskú verejnosť. Herec všetko odmieta, avšak lavína obvinení neutícha, práve naopak. Po prvom obvinení sa ozvala ďalšia žena, ktorá prehovorila o údajnom zneužívaní zo strany herca. Aby toho nebolo málo, obvinení pribúda. S obeťami „rozprávkového princa“ sa doslova roztrhlo vrece, keď ho obviňuje už tretia žena.

O tom, že mal český herec Pavel Trávníček nevhodné praktiky, pred časom informoval český web extra.cz. Ozvala sa už tretia obeť vyčíňania princa z Troch orieškov pre Popolušku, ktorá ho obviňuje zo sexuálneho zneužívania, ku ktorému malo dôjsť pred dvadsiatimi rokmi. „Čo to tu máme za prsíčka?“ To je veta, ktorú sa mal opýtať Trávníček mladučkej Petry. Tak, ako aj u druhej ženy, aj v tomto prípade sa mali sexuálne obťažovanie a nemiestne poznámky odohrávať v hercovej šatni Barrandovského štúdia po natáčaní speváckej šou Do-re-mi.

Už tretiu ženu v poradí mal herec nalákať pod zámienkou, že jej niečo ukáže. Pätnásťročnému dievčaťu by ani v najhorších snoch nenapadlo, čo ho čaká. „Zatiahol ma do svojej šatne, zavrel dvere. Bola tam tma, neviem, či zhasol, alebo nerozsvietil, keď sme prišli. A začal ma obchytkávať,“ prezradila pre extra.cz tretia hercova obeť. „Čo to tu máme za prsíčka?“ opýtal sa Pavel Trávníček vystrašenej Petry. „V tej chvíli niekto zaklopal a vošla kostymérka,“ dodala Petra, ktorej sa následne podarilo z miestnosti ujsť. Slávny herec tak má toho na rováši až-až. Ako to celé dopadne, ukáže budúcnosť.