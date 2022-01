Našliapnutá kariéra dcéry Roba a Patrície: Thia Vittek s Elánom? Toto o nej Baláž povedal!

Najmladšia dcéra futbalistu Roba Vitteka (39) a speváčky Patrície Vittekovej (42) má na svojom konte ďalší úspech. Cynthia Lara (14) alebo skrátene Thia, ako ju všetci volajú, už vo svojich štrnástich rokoch vyniká nielen spevom, ale aj tancom.

Ak nepoľaví a bude sa hudbe venovať aj naďalej, je viac než isté, že má pred sebou sľubnú kariéru. Jej hlas sa totižto zapáčil aj dlhoročnému členovi kapely Elán, zakladateľovi kapely Modus, hudobníkovi Jánovi Balážovi (70), ktorý ju „nahnal“ do svojho hudobného štúdia.

Spevácky talent zdedila Thia po svojej mame Patrícii. Už vo svojich 14 rokoch má za sebou pár vystúpení, nahrávanie vlastných pesničiek a pozornosť kamier jej nerobí problém. Tak ako každá mama, aj Vitteková má z Thie radosť a je na ňu pyšná. Len nedávno sa opäť pochválila ďalším z úspechov svojej dcéry, ktorá má už teraz našliapnuté na hviezdnu kariéru. „Toto bol jeden z najsilnejších dní konca minulého roku. Zdvihla som telefón a na druhej strane bol Janko Baláž. Iba sa pozdravil, predstavil a povedal: ,Počul som spievať tú Vittekovú, vašu dcéru. Rád by som ju spoznal osobne.‘,“ povedala Patrícia.

Nezaváhali teda ani minútu a hneď dohodli so známym elánistom stretnutie. Zdá sa teda, že aj tento telefonát môže mladej Vittekovej otvoriť ďalšie dvere do sveta hudby. Hudobník Ján Baláž nám totižto potvrdil, že Thia má v hrdle zlato. „Pekne spieva. Ja sa poznám s jej otcom, tak sme sa dohodli, že sa skúsime na to pozrieť. Prvýkrát sme sa stretli pred mesiacom, ale zatiaľ nie je nič dohodnuté. Je to len v takom štádiu, že sa testujeme,“ povedal Novému Času Baláž s tým, že budúcu spoluprácu nevylučuje.