Grúňovci prezradili tajomstvo ukážkového spolužitia: Majka na ich prvom stretnutí vymyslela dokonalý plán

Manželmi sú obdivuhodných 55 rokov. O tom, že si boli súdení, niet pochýb. Spojili ich nielen vzájomné sympatie, ale ich vzťah utužili aj humor a spoločné slzy trpkej bolesti.

Spevák nestarnúcich evergreenov Dušan Grúň (79) a jeho manželka Majka (74), ktorí by sa mohli pokojne hrdiť titulom ukážkový manželský pár šoubiznisu, pre Nový Čas Nedeľa otvorene prehovorili o strate vytúženého dieťatka, výčitkách nad nenaplnenou rozlúčkou s milovaným kamarátom Karolom Duchoňom († 35) a okrem toho poodhalili aj svoj recept na zdravý partnerský vzťah a harmonické manželstvo.

Bok po boku žijú už viac ako päť desaťročí, sú nielen manželmi, ale aj najlepšími priateľmi a parťákmi. Majka a Dušan Grúňovci svorne priznávajú, že napriek tomu, že si toho spolu už veľa preskákali, stále sa dokážu navzájom prekvapiť. „Ako človek mi je Duško dodnes veľmi vzácny a možno mi to nikto neuverí, ale stále pri ňom cítim motýliky v žalúdku. Často ma prekvapí svojím čarom a humorom,“ nešetrí slovami chvály na adresu manžela niekdajšia herečka, tanečnica a modelka Majka Grúňová.

V superlatívoch na svoju ženu nezaostáva ani obľúbený spevák. „Na Majke si cením, že so mnou vôbec takú dlhú dobu vydržala. Už len to hovorí samo za seba,“ vtipkuje so smiechom Grúň a pokračuje. „V druhom rade je to jej povaha a celé to, čo pre mňa vlastne predstavuje - krása a úprimnosť. Keď som ju prvýkrát videl vo filme Nylonový mesiac, hneď som si zapamätal tú tváričku a postavu... Pre mňa to bola filmová herečka na úrovni Claudie Cardinale. Veľmi sa jej podobala!“ vracia sa romanticky v spomienkach Grúň.





Tajomstvo ich ukážkového spolužitia poodhaľuje zhovorčivejšia polovička Majka. „Možno to vyznie smiešne, ale my sa nehádame. Niekedy sa na niečom nezhodneme a ja vybuchnem, ale zväčša je to úplná prkotina. O desať minút si to uvedomím, prídem za Duškom, dám mu pusinku a vlastne už nič viac ani nemusím hovoriť. Všetko je zase ako predtým,“ priznáva pani Grúňová.

Láska na prvý pohľad

Magická iskra preskočila medzi Grúňovcami v marci 1966. Stretli sa v bratislavskom klube Mladá garda, ktorý bol povestným miestom spoločenského a kultúrneho vyžitia, ale i obľúbeným miestom mladých ľudí, ktorí mali v hľadáčiku lásku. „Z mojej strany to bola láska na prvý pohľad. Dušan tam sedel pri stole a padol mi do oka. V momente sa mi zapáčil. Priznala som sa svojej kamarátke Vierke, že som sa asi veľmi zaľúbila, ale neviem, ako na to,“ vyznáva sa zo svojich pocitov Majka, ktorá mala v tom čase sladkých devätnásť.

Neváhala a rýchlo zosnula plán zoznámenia. „Paul Anka spieval pieseň Len ty si osud môj. Vymyslela som si, že idem k muzikantskému stolu a oslovila som speváka Zdena Sychru, či by mi napísal text na tú pesničku, čo práve dohrala, hoci ma popravde vôbec nezaujímala,“ smeje sa dnes Majka. Sychra odmietol so slovami, že nemá čas, ale ponúkol sa Dušan Grúň, ktorý Majku aj s kamarátkou pozval do baru do hotela Devín. Plán teda atraktívnej plavovláske vyšiel. A sympatiami k Majke oplýval aj Dušan, ktorý ju videl už predtým v kine na filmovom plátne. „Hneď som si ju všimol. Bola najkrajšia z celej Mladej gardy a fantasticky tancovala. Dlho som po nej pátral, túžil a zrazu stála priamo predo mnou!“

