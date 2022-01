Moderátorka Malachovská sa zamyslela nad budúcnosťou: Veľké poďakovanie a želanie

Pandémia koronavírusu nám ukázala, akú nesmiernu hodnotu má pre nás všetkých zdravie.

A nielen to. Spoločnosť začala viac vzhliadať na dôležitú úlohu, poslanie a význam lekárov, sestier, zdravotníckych pracovníkov, ktorí v prvej línii už takmer dva roky bojujú o záchranu každého jedného ľudského života bez ohľadu na vek. Rovnako dôležité poslanie však majú aj opatrovatelia a zdravotnícky personál v zariadeniach sociálnych služieb. 24 hodín 7 dní v týždni sa starajú o našich najbližších. Otcov a mamy, starkých, babky a dedkov, ktorí posledné roky svojho života zverili do rúk opatrovateľom.

Myslí si to aj ostrieľaná moderátorka Iveta Malachovská (56). „Celý svoj život sa riadim heslom otoč si to. Vždy premýšľam o svojom konaní alebo hovorení slova, čo to spraví s tou opačnou stranou“.

"Posuňme sa o pár rokov vpred, sme starší potrebujeme pomoc, nemáme už kondíciu a skončíme v zariadení sociálnych služieb, v ktorých sú ľudia plní empatie, srdca a pomoci. Možno budeme menej znášanliví, sami si priznáme, že nevládzeme a jednoducho tú pomoc potrebujeme," povedala moderátorka vo videu.

Jedným dychom poďakovala tým, ktorí sa už o takých seniorov starajú. "Ďakujeme vám, že máte stále plné srdce lásky k pomoci a aj keď vás stále preháňajú, nedajte sa pomôžete im. Ďakujeme vám za všetko, čo pre nich robíte a ja veľmi verím a želám si, aby ste sa touto zlou a ťažkou dobou nezmenili, aby ste stále mali to srdce otvorené pre nás všetkých.“