Karol Konárik spomína na roky v legendárnom Repete aj na priateľa Kazíka († 73): Roba mám stále v mysli

Tam, kde niektorí končia, iní začínajú! V takomto duchu sa nesie rozhovor s podnikateľom a interpretom hitov ako Júlia, si čarovná, Domovina či Veronika Karolom Konárikom (72). Pretože v pandémii, keď umelci prichádzali o prácu, o možnosť účinkovať, niektorí čas využili práve vo svoj prospech. Napríklad na nahrávanie nových piesní.

Ako spomínate na roky pôsobenia v Krajíčkovom († 57) Repete? Boli to krásne časy?

Boli to naozaj krásne časy. Ivan Krajíček to urobil geniálne. Dal relácii svoju dušu, vtip. Bol vynikajúci scenárista, režisér, vedel písať výborné texty, program skvelo konferoval... Hotový multitalent! Málokedy sa takí ľudia rodia. Veľmi ťažko budeme hľadať takých velikánov, ako bol Krajíček alebo napríklad humoristi Lasica a Satinský... Keby sme ich mali na sto rokov, bolo by dobre. Dnes môže televízia fungovať len vtedy, keď má dobrých scenáristov. Ak ich nemá, ak sa len hrajú na ...padla hruška zelená, rozbila si kolená..., čo ponúkne divákom?

Mnohí speváci sa stiahli z verejného života, niektorí už nie sú medzi nami. Ako vnímate fakt, že roky pribúdajú, kolegovia z hudobnej brandže odchádzajú...

Každý máme do vienka dané, aký budeme mať život, čo nám bude dané. Či budeme šťastní, talentovaní alebo budeme v živote strádať. Ale ja sa riadim sloganom: Chráň sa, človeče, aj Boh ťa ochráni!





Pred rokom zomrel váš dobrý priateľ, spevák Robo Kazík († 73). Pred jeho smrťou ste ešte stihli naspievať dueto Priatelia, predtým ešte nádhernú pieseň Život je boj. Aké príznačné... V čom ste museli najviac zabojovať vo svojom živote?

Robova smrť ma vtedy šokovala. Nahrali sme pesničku, sedeli sme spolu pri červenom vínku. Vo štvrtok popoludní som mu odovzdal desať CD. Dohodli sme sa, že mi prinesie kartón vínka z Topoľčianok! Namiesto toho mi v pondelok ráno zavolali z Topoľčianok, že Robo zomrel. To bolo pre mňa ako sen! Keď počujem v rádiu alebo v televízii pieseň Život je boj alebo Priatelia, tisnú sa mi do očí slzy. Ale človek zomiera len vtedy, keď naňho prestanú myslieť. A ja mám Roba v mysli stále, takže pre mňa nezomrel, je stále tu. Život je boj je krásna pesnička, je to krásna hudba a úžasný text: „Keď spadneš, dvíhaj sa, stoj, život ťa skúša, je boj, tak nastav mu tvár...“ Ani mne sa nepodarilo v živote všetko, aj som padol, ale to bolo všetko poučenie. Človek sa však musí vedieť postaviť, nezrútiť sa z toho.

