Monika Hilmerová o búrkach v manželstve: Naozaj ich hádky vyzerajú takto?

Manželia Monika Hilmerová a Jaro Bekr patria k najstabilnejším párom nášho šoubiznisu. Sympatická herečka aj na sociálnych sieťach zdieľa so svojimi fanúšikmi fotky z jej súkromia, ktoré pôsobia harmonicky a všetko nasvedčuje tomu, že sa Monika môže pýšiť dokonalou rodinou. V každom manželstve však sem-tam zahrmí a ani to herečkine nie je výnimkou. Usmievavá blondínka priznala, ako to za dverami ich domácnosti skutočne vyzerá.