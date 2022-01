Skrotený Karlos Vémola šokuje: Svadba s Lelou ešte tento rok?!

Český bojovník Karlos Vémola (36) prežíva turbulentné obdobie po tom, čo mu jeho polovička, slovenská playmate Lela Ceterová (32), nasadila parohy.

Sťahovanie sa modelky od Karlosa, obvinenia z nevery či bitky až po návrat do Vémolandu, prichytenia bojovníka v spoločnosti neznámej brunetky či spoločnej ,služobnej cesty‘ s Lelou do Dubaja. Celebritný pár neprestáva prekvapovať a najnovšie šťastný Vémola povedal, že z neho bude asi ženatý muž.

To, čo si za týždeň prežil celebritný pár zápasník Karlos Vémola a playmate Lela Ceterová, nezažije väčšina ľudí za celý život. Po Lelinej nevere a výbuchu zlosti u Karlosa sa zdá, že nastalo obdobie pokoja. Za svoje vystrájanie si bojovník sype popol na hlavu. „Neviem, či sme partneri oficiálne, to by ste sa museli opýtať Lely. Bola to moja vina, že mi praskli nervy, že som to nemal ťahať na verejnosť.“ Vo svojej šou ozrejmil ich vzťahovú situáciu a diváci zostali šokovaní tým, čo prezradil.

Na otázku, či je reálna svadba, na čo sa dá u českých susedov dokonca aj staviť, odpovedal Vémola sarkasticky, že si sám na svoju svadbu staví podľa toho, na ktorú možnosť bude väčší kurz. „No a ak svadba nebude, budem musieť Lelu ukecať, nech si ma zoberie, nech z toho aspoň niečo je,“ odpovedal krotký terminátor, ktorý chce dať s matkou svojich dvoch detí všetko do poriadku.