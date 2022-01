Najťažšie slová moderátora Bielika po smrti milovanej mamy: Držal som ju za ruku, keď vydýchla

Poslankyňa Národnej rady, bývalá redaktorka a dlhoročná zamestnankyňa Kancelárie prezidenta SR Alica Bieliková († 79) opustila v stredu 19. januára tento svet.

O jej smrti informoval syn, dlhoročný moderátor televízie TA3 Peter Bielik (47). Ten prežíva v posledných dňoch obrovský smútok, pretože so svojou mamou mal obzvlášť blízky a veľmi vrúcny vzťah. Bielik len ťažko hľadal slová, ktoré by zmiernili jeho žiaľ, ale ako priznal, chatrné zdravie jeho mamičky zhoršil covid, ktorý zamiešal karty a rozhodol o jej osude. Posledné minúty jej života, keď ju držal za ruku, mu zlomili srdce.

Aj keď Bieliková bojovala už dlhší čas s chorobou, k jej náhlemu odchodu dopomohla skaza dnešnej doby, koronavírus. „Mama mala neurologické ochorenie, je to jedna z tých stareckých chorôb. No a bola umiestnená v jednom hospici s nemocnicou a, bohužiaľ, rozšíril sa tam covid. Pravdepodobne zomrela na zlyhanie pľúc,“ priznal Novému Času zdrvený syn Peter. Aj keď zo začiatku mala jeho milovaná mama negatívny test, o pár dní sa všetko zmenilo.

„Mala týždeň príznaky, ale vykazovala sa ako neinfikovaná. Avšak koncom minulého týž­dňa test už potvrdil, že má covid. Začala ťažko dýchať, mala aj kašeľ, a tak ju napojili na kyslík, ale saturácia sa nezlepšovala... Bol to v podstate rýchly koniec,“ dodal s tým, že pri mame stál až do úplného konca. „Bola mi udelená výnimka a mohol som ísť za ňou. Akurát, keď som tam bol, tak dodýchala, držal som ju za ruku,“ povedal so smútkom v hlase.

Rodina sa však musela pozviechať a začať s prípravami poslednej rozlúčky. Tú však museli trochu oddialiť. „Pohreb sme dali na trošku neskorší termín, lebo čakáme na brata, ktorý má prísť z Austrálie. Tak máme trošku viac času na prípravu, teraz som bol dohodnúť všetky detaily. Pomáha mi moja priateľka a snažíme sa to nejako dôstojne zvládnuť,“ dodal Bielik, pre ktorého je strata milovanej matky obrovskou ranou.