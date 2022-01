Spor po rozchode Nízlovej s Lobotkom sa vyostruje: Vyhadzov z bytu pred Vianocami?!

Na nože! Speváčka Daniela Nízlová (35) dostala po viac ako dvoch rokoch idylky kopačky od futbalistu Stana Lobotku (27), s ktorým má dvojročnú dcérku Lindu.

Medzi bývalými zaľúbencami vládnu napätie a spory, ktoré mali podľa informácií Nového Času vyústiť až do vyhodenia twiinsky z Lobotkovho bytu v Trenčíne. Ako sa nám totiž podarilo zistiť, majetný futbalista si jej prítomnosť v byte už viac neželal. Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Nasvedčuje tomu aj fakt, že Daniela s Lindou a s kuframi zazvonila u svojich rodičov, ktorí ich obidve prichýlili vo svojom dome. Po rozchode sa tak musela Daniela popasovať nielen so zlomeným srdcom, ale aj s ďalšími polenami, ktoré dostávala pod nohy. Tesne pred najkrajšími sviatkami v roku tak zakotvila v Hronskom Beňadiku, kde je dodnes.

Nízlová a Lobotka sa nečakane rozišli počas minulého leta a speváčka musela riešiť, ako ďalej. S futbalistom totiž žili v Neapole, kde Stano pôsobí v miestnom futbalovom klube a pre matku a dcéru to teda znamenalo sťahovanie naspäť na Slovensko. Kto by si však myslel, že Daniela s Lindou nájdu svoje útočisko v Stanovom byte v Trenčíne, kde dievčatko počas svojho pobytu na Slovensku vyrastalo a trávilo tam čas, ten by sa veľmi mýlil.

„Daniela sa aj s malou musela z bytu vysťahovať, lebo Stano nechcel, aby v byte, ktorý vlastní on, naďalej bývali. Tak musela veci riešiť inak,“ prezradil zdroj Nového Času s tým, že speváčke tak ostávala narýchlo len jedna možnosť, a to ísť zaklopať na dvere rodičom. Twiinska sa k tejto téme odmietla vyjadriť a rovnakú rétoriku zvolil aj Lobotka. „Nebudem sa k ničomu vyjadrovať, je to moje súkromie,“ prišla odpoveď na otázku, prečo musela Daniela opustiť aj s dcérou byt, kde mali všetky osobné veci. Vianoce tak strávili v Danielinom rodičovskom dome.„Vianoce budeme tráviť v rodinnom kruhu v Hronskom Beňadiku,“ povedala vtedy pre Nový Čas Daniela.